Selecționerul României, cu gândul la meciul „de foc” cu Ungaria după eșecul cu Danemarca de la Mondial: „Să rămânem calmi” - Antena Sport

Selecționerul României a oferit prima reacție după eșecul cu Danemarca, scor 31-39, din ultima etapă a Grupei A de la Campionatul Mondial. Tricolorele merg în grupa principală cu două puncte, iar în urma victoriei obținute, danezele vor merge cu patru puncte.
Ovidiu Mihăilă a felicitat Danemarca pentru victoria la scor obținută în fața României. Selecționerul tricolorelor a transmis că a încercat să găsească soluții, însă danezele formează o națională foarte puternică.
Selecționerul României, cu gândul la meciul „de foc” cu Ungaria după eșecul cu Danemarca de la Mondial
Ovidiu Mihăilă a declarat că va încerca să le ofere încredere jucătoarelor în vederea meciului „de foc” cu Ungaria de miercuri, primul din grupa principală de la Mondială. Elveția și Senegal vor fi următoarele adversare ale tricolorelor, care au însă mare nevoie de succes cu Ungaria pentru a spera la calificarea în sferturile turneului final.
„Felicit Danemarca, are o echipă foarte bună. Am încercat să găsesc soluții pentru a opri Danemarca, dar nu s-a putut.
Încerc să schimb în fiecare zi atitudinea, mișcările din apărare. Încerc să le dau jucătoarelor încredere pentru meciul următor.
E foarte important să rămânem calmi. Toate echipele sunt puternice la Mondial. E importantă recuperarea acum și să pregătim bine meciul cu Ungaria”, a declarat Ovidiu Mihăilă, conform digisport.ro, după România – Danemarca 31-39.
România, eșec usturător cu Danemarca la Mondial
Pentru România au marcat Grozav 9 goluri, Ostase 4, Necula 4, Mihai 2, Roşu 2, Elghaoui 2, Kerekeş 2, Popa 1, Gogîrlă 1, Dumanska 1, Boiciuc 1, Skrobic 1, Seraficeanu 1, iar pentru Danemarca s-au remarcat Hansen şi Moller, câte 6, într-o atmosferă electrizantă creată de sute de fani tricolori de Ziua Naţională, în tribunele Ahoy Arena.
Danemarca a câştigat fiind condusă de Helle Thomsen, fosta antrenoare de la CSM Bucureşti, care a fost secondată de Bojana Popovic, cea care a preluat campioana României chiar din 1 decembrie.
În primele două etape din grupa A, România a dispus de Croaţia (33-24) şi de Japonia (31-27), astfel că merge mai departe cu 2 puncte în clasamentul grupei principale I, în care va juca în compania echipelor calificate din grupa B, adică Ungaria, Elveţia şi Senegal, între 3-7 decembrie.
Din grupa A s-au mai calificat Danemarca, care merge mai departe cu 4 puncte, şi Japonia (0). Primele trei clasate în fiecare grupă au avansat în grupele principale, cu punctele adunate în partidele cu celelalte formaţii calificate.
Turneul final se desfăşoară până în 14 decembrie, în Dortmund, Stuttgart, Trier (Germania), respectiv ‘s-Hertogenbosch şi Rotterdam (Olanda). Sferturile de finală vor avea loc în 9-10 decembrie, la Dortmund şi Rotterdam, în al doilea oraş fiind programate şi semifinalele şi finalele, în 12 şi 14 decembrie.
- A părăsit terenul în lacrimi cu Danemarca și a tras un semnal de alarmă înaintea meciului cu Ungaria: „Asta trebuie să facem”
- Programul României în grupa principală de la Mondial! Meciul crucial al tricolorelor pentru sferturi
- „Umilință uriașă”. Danezii nu s-au ferit de cuvinte după victoria cu România de la Campionatul Mondial
- Misiune infernală pentru România la Mondial. Cum arată grupa principală 1. Cum ne putem califica în sferturi
- România – Danemarca 31-39. Înfrângere usturătoare pentru tricolore în „finala” Grupei A de la Mondial