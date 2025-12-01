Selecționerul României, cu gândul la meciul „de foc” cu Ungaria după eșecul cu Danemarca de la Mondial: „Să rămânem calmi” - Antena Sport

Ovidiu Mihăilă, alături de jucătoarele României, în timpul unui meci de la Campionatul Mondial 2025/ Sport Pictures

Selecționerul României a oferit prima reacție după eșecul cu Danemarca, scor 31-39, din ultima etapă a Grupei A de la Campionatul Mondial. Tricolorele merg în grupa principală cu două puncte, iar în urma victoriei obținute, danezele vor merge cu patru puncte.

Ovidiu Mihăilă a felicitat Danemarca pentru victoria la scor obținută în fața României. Selecționerul tricolorelor a transmis că a încercat să găsească soluții, însă danezele formează o națională foarte puternică.

Selecționerul României, cu gândul la meciul „de foc” cu Ungaria după eșecul cu Danemarca de la Mondial

Ovidiu Mihăilă a declarat că va încerca să le ofere încredere jucătoarelor în vederea meciului „de foc” cu Ungaria de miercuri, primul din grupa principală de la Mondială. Elveția și Senegal vor fi următoarele adversare ale tricolorelor, care au însă mare nevoie de succes cu Ungaria pentru a spera la calificarea în sferturile turneului final.

„Felicit Danemarca, are o echipă foarte bună. Am încercat să găsesc soluții pentru a opri Danemarca, dar nu s-a putut.

Încerc să schimb în fiecare zi atitudinea, mișcările din apărare. Încerc să le dau jucătoarelor încredere pentru meciul următor.