Misiune infernală pentru România la Mondial. Cum arată grupa principală 1. Cum ne putem califica în sferturi - Antena Sport

România a pierdut meciul cu Danemarca, 31-39, în finala Grupei A, dar tricolorele erau deja calificate în grupa principală 1 a Campionatului Mondial de handbal. După ziua de luni, am aflat configuraţia grupei principale 1.
Senegal a învins Iran cu 30-21 şi Japonia a trecut de Croaţia cu 25-19. Cele două reprezentante au ajuns în grupa principală 1, alături de Danemarca, România, Ungaria şi Elveţia.
România, misiune infernală în grupa principală 1
Ungaria a avut parte de un meci mai dificil decât anticipa, fiind condusă la pauză de Elveţia, cu 14-13, în finala Grupei B. Maghiarele au revenit însă în actul secund şi s-au impus cu 32-25.
Astfel că, Danemarca şi Ungaria au intrat în Grupa Principală 1 cu 4 puncte, fiind favorite la calificarea în sferturile de finală. România şi Elveţia vor avea două puncte, în timp ce Japonia şi Senegal intră fără niciun punct.
Echipa lui Ovidiu Mihăilă va avea nevoie de trei victorii în cele trei meciuri din grupa principală 1 pentru a spera la calificarea în sferturile de finală, existând evident şi un scenariu cu trei echipe aflate la egalitate de puncte la final. Lucrurile se pot complica şi dacă vom avea parte de surprize în primele meciuri.
Grupa principală 1
- 1. Ungaria 4 puncte
- 2. Danemarca 4 puncte
- 3. Elveţia 2 puncte
- 4. România 2 puncte
- 5. Japonia 0 puncte
- 6. Senegal 0 puncte
România va întâlni adversarele din Grupa B în perioada 3-7 decembrie. Vom debuta cu Ungaria, pe 3 decembrie şi vom mai evolua apoi cu Elveţia şi Senegal.
Turneul final se desfăşoară până în 14 decembrie, în Dortmund, Stuttgart, Trier (Germania), respectiv ‘s-Hertogenbosch şi Rotterdam (Olanda). Sferturile de finală vor avea loc în Dortmund şi Rotterdam, în al doilea oraş fiind programate şi fazele finale.
România, 4 medalii la Campionatele Mondiale
Naţionala României s-a calificat la CM2025 după dubla victorie cu Italia din play-off (30-21 şi 31-18), iar obiectivul său la turneul final este clasarea în primele 10 locuri.
Deţinătoarea trofeului este Franţa, care în finala din 2023 a dispus de Norvegia, cu 31-28, cucerind astfel al treilea titlu mondial. România s-a clasat pe locul 12.
În palmares, România are patru medalii: aur (1962), argint (1973, 2005) şi bronz (2015). Cea mai slabă clasarea a fost în 2001, locul 17. Naţionala României este singura din lume care a participat la toate ediţiile CM, cea din 2025 fiind a 27-a.
- România – Danemarca 31-39. Înfrângere usturătoare pentru tricolore în „finala” Grupei A de la Mondial
- România şi-a aflat deja primele două adversare din grupa principală a Campionatului Mondial
- Ovidiu Mihăilă, înainte de România – Danemarca: „De ce n-am încerca să mai facem o surpriză?”
- România – Japonia 31-27. Tricolorele s-au calificat în faza următoare de la CM de handbal feminin 2025
- Surpriză uriaşă la Campionatul Mondial de handbal feminin! Spania, învinsă de o debutantă