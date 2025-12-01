Misiune infernală pentru România la Mondial. Cum arată grupa principală 1. Cum ne putem califica în sferturi - Antena Sport

România a pierdut meciul cu Danemarca, 31-39, în finala Grupei A, dar tricolorele erau deja calificate în grupa principală 1 a Campionatului Mondial de handbal. După ziua de luni, am aflat configuraţia grupei principale 1.

Senegal a învins Iran cu 30-21 şi Japonia a trecut de Croaţia cu 25-19. Cele două reprezentante au ajuns în grupa principală 1, alături de Danemarca, România, Ungaria şi Elveţia.

România, misiune infernală în grupa principală 1

Ungaria a avut parte de un meci mai dificil decât anticipa, fiind condusă la pauză de Elveţia, cu 14-13, în finala Grupei B. Maghiarele au revenit însă în actul secund şi s-au impus cu 32-25.

Astfel că, Danemarca şi Ungaria au intrat în Grupa Principală 1 cu 4 puncte, fiind favorite la calificarea în sferturile de finală. România şi Elveţia vor avea două puncte, în timp ce Japonia şi Senegal intră fără niciun punct.

Echipa lui Ovidiu Mihăilă va avea nevoie de trei victorii în cele trei meciuri din grupa principală 1 pentru a spera la calificarea în sferturile de finală, existând evident şi un scenariu cu trei echipe aflate la egalitate de puncte la final. Lucrurile se pot complica şi dacă vom avea parte de surprize în primele meciuri.