Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Donald Trump va fi prezent la tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026 - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Donald Trump va fi prezent la tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026

Donald Trump va fi prezent la tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026

Publicat: 1 decembrie 2025, 23:46

Comentarii
Donald Trump va fi prezent la tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026

Donald Trump şi Gianni Infantino / Profimedia Images

Donald Trump va participa, vineri, la Washington, la tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026, a confirmat, luni, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tragerea la sorţi a competiţiei, organizată de Statele Unite, Canada şi Mexic, va avea loc la Kennedy Center, de la ora 19.00, ora României.

Donald Trump va participa la tragerea la sorţi pentru World Cup 2026

Donald Trump a făcut din Cupa Mondială un eveniment central al celui de-al doilea mandat al său. Însă organizarea Cupei Mondiale din 2026 a fost afectată de poziţia preşedintelui republican faţă de imigraţie, când a evocat posibilitatea mutării meciurilor care urmau să se desfăşoare în oraşe pe care le consideră insuficient de sigure către alte locaţii.

Printre oraşele care vor găzdui meciuri se numără bastioane democratice precum Los Angeles (8 meciuri programate), San Francisco (6 meciuri) şi Seattle (6 meciuri).

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Charlie Ottley, românul. Cum a petrecut de 1 Decembrie şi ce planuri are pentru satul în care s-a mutat
Observator
Charlie Ottley, românul. Cum a petrecut de 1 Decembrie şi ce planuri are pentru satul în care s-a mutat
Un bărbat arestat în dosarul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu a amenințat o femeie cu moartea. Aceasta a solicitat ordin de protecție
Fanatik.ro
Un bărbat arestat în dosarul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu a amenințat o femeie cu moartea. Aceasta a solicitat ordin de protecție
0:12
A părăsit terenul în lacrimi cu Danemarca și a tras un semnal de alarmă înaintea meciului cu Ungaria: „Asta trebuie să facem”
23:47 1 dec.
Selecționerul României, cu gândul la meciul „de foc” cu Ungaria după eșecul cu Danemarca de la Mondial: „Să rămânem calmi”
23:29 1 dec.
Programul României în grupa principală de la Mondial! Meciul crucial al tricolorelor pentru sferturi
23:28 1 dec.
„Umilință uriașă”. Danezii nu s-au ferit de cuvinte după victoria cu România de la Campionatul Mondial
23:01 1 dec.
Misiune infernală pentru România la Mondial. Cum arată grupa principală 1. Cum ne putem califica în sferturi
22:36 1 dec.
Antonelli, hărţuit şi ameninţat! Red Bull, un nou mesaj după ce l-a acuzat pe italian că s-a dat la o parte
Vezi toate știrile
1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 Costel Gâlcă, transfer de titlu la Rapid. Ce jucător de 1.2 milioane de euro vrea din Serie A 5 Afacerea în care Dan Șucu are pierderi de 33,3 milioane de euro. Raport fiscal dezastruos pentru român 6 VideoScandal uriaş după depăşirea lui Lando Norris: “Trebuie să te duci la un control! Cât de lipsit de creier poţi fi?”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând