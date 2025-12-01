Donald Trump va fi prezent la tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026 - Antena Sport

Donald Trump va participa, vineri, la Washington, la tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026, a confirmat, luni, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena.
Tragerea la sorţi a competiţiei, organizată de Statele Unite, Canada şi Mexic, va avea loc la Kennedy Center, de la ora 19.00, ora României.
Donald Trump va participa la tragerea la sorţi pentru World Cup 2026
Donald Trump a făcut din Cupa Mondială un eveniment central al celui de-al doilea mandat al său. Însă organizarea Cupei Mondiale din 2026 a fost afectată de poziţia preşedintelui republican faţă de imigraţie, când a evocat posibilitatea mutării meciurilor care urmau să se desfăşoare în oraşe pe care le consideră insuficient de sigure către alte locaţii.
Printre oraşele care vor găzdui meciuri se numără bastioane democratice precum Los Angeles (8 meciuri programate), San Francisco (6 meciuri) şi Seattle (6 meciuri).
- FIFA va anunța calendarul World Cup 2026 pe 6 decembrie. Eveniment impresionant la Washington
- Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 e vineri, de la ora 19:00, LIVE în AntenaPLAY. Toate detaliile
- Rusia nu se lasă: vrea la Campionatul Mondial! Formația lui Karpin e gata să revină pe scena internațională
- Mircea Lucescu nu merge la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale. Motivul selecționerului
- Iran boicotează tragerea la sorți a Cupei Mondiale. Președintele federației n-a primit viză de SUA