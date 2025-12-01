Programul României în grupa principală de la Mondial! Meciul crucial al tricolorelor pentru sferturi - Antena Sport

România a pierdut, 31-39, “finala” Grupei A de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Tricolorele erau la egalitate, 22-22, după 36 de minute de joc, dar danezele s-au desprins cu 20 de minute înainte de final şi au câştigat la scor.
România a intrat în grupa principală de la Campionatul Mondial cu 2 puncte. Fetele noastre vor întâlni în grupa principală Ungaria, Senegal şi Elveţia.
Programul din grupa principală în care se află România la Campionatul Mondial:
Miercuri, 3 decembrie:
Danemarca – Senegal
Ungaria – ROMÂNIA
Japonia – Elveția
Vineri, 5 decembrie:
ROMÂNIA – Senegal
Elveția – Danemarca
Japonia – Ungaria
Duminică, 7 decembrie:
Ungaria – Danemarca
Elveția – ROMÂNIA
Senegal – Japonia
Cum arată clasamentul în grupa principală a României înainte de primele meciuri:
1. Ungaria – 4 puncte
2. Danemarca – 4 puncte
3. Elveția – 2 puncte
4. România – 2 puncte
5. Senegal – 0 puncte
6. Japonia – 0 puncte
Meciul tricolorelor cu Ungaria se anunţă a fi crucial pentru România. O victorie a tricolorelor ar transforma România în favorită la calificarea în sferturile competiţiei. Ungaria a învins la scor, 32-25, Elveţia în ultimul meci. Maghiarele au avut alte două meciuri şi mai uşoare, învingând Iran cu 47-13 şi Senegal, pe care o vor întâlni şi tricolorele în grupa principală, cu 26-17.
România nu ar trebui să aibă probleme în a învinge Elveţia şi Senegal. La prima vedere, totul se va decide în partida de miercuri, cu Ungaria.
România, învinsă de Danemarca (31-39)
Naţionala României a fost învinsă luni, la Rotterdam, de reprezentativa Danemarcei, scor 31-39 (18-21), în ultimul meci din grupa preliminară A la Campionatul Mondial. Tricolorele încheie pe locul 2 şi continuă competiţia în grupa principală I, în care vor juca în compania echipelor calificate din grupa B – Ungaria, Elveţia şi Senegal.
Pentru România au marcat Grozav 9 goluri, Ostase 4, Necula 4, Mihai 2, Roşu 2, Elghaoui 2, Kerekeş 2, Popa 1, Gogîrlă 1, Dumanska 1, Boiciuc 1, Skrobic 1, Seraficeanu 1, iar pentru Danemarca s-au remarcat Hansen şi Moller, câte 6, într-o atmosferă electrizantă creată de sute de fani tricolori de Ziua Naţională, în tribunele Ahoy Arena.
Danemarca a câştigat fiind condusă de Helle Thomsen, fosta antrenoare de la CSM Bucureşti, care a fost secondată de Bojana Popovic, cea care a preluat campioana României chiar din 1 decembrie.
Tot luni, în cealaltă partidă din grupa A, Japonia a învins Croaţia cu 25-19.
În primele două etape din grupa A, România a dispus de Croaţia (33-24) şi de Japonia (31-27), astfel că merge mai departe cu 2 puncte în clasamentul grupei principale I, în care va juca în compania echipelor calificate din grupa B, adică Ungaria, Elveţia şi Senegal, între 3-7 decembrie.
