„Umilință uriașă”. Danezii nu s-au ferit de cuvinte după victoria cu România de la Campionatul Mondial - Antena Sport

Jurnaliștii din Danemarca au oferit prima reacție după victoria cu România, scor 39-31, din ultima etapă a Grupei A. Danezele s-au calificat în grupa principală cu maximum de puncte, patru, iar tricolorele cu două puncte.
Tricolorele au început perfect repriza secundă și au preluat conducerea, după ce au fost conduse la trei goluri diferență la pauză, scor 21-18. Ulterior, elevele lui Ovidiu Mihăilă s-au prăbușit și danezele au dat recital până la finalul meciului.
Danezii nu s-au ferit de cuvinte după victoria cu România de la Campionatul Mondial
Danezii au fost în extaz la finalul meciului și au transmis că România a suferit o „umilință uriașă” în meciul disputat la Rotterdam, în „finala” Grupei A. Aceștia s-au declarat convinși să naționala lui Helle Thomsen va face spectacol și în grupa principală, acolo unde se vor duela cu Ungaria, Elveția și Senegal.
„Sfârșit. Danemarca câștigă cu 39-31 împotriva României. O umilință uriașă. Asta înseamnă că danezii sunt gata pentru runda intermediară (n.r. Main Round) cu punctaj maxim. Așa!”, au notat danezii de la bt.dk, după victoria cu România de la Campionatul Mondial.
Pentru România au marcat Grozav 9 goluri, Ostase 4, Necula 4, Mihai 2, Roşu 2, Elghaoui 2, Kerekeş 2, Popa 1, Gogîrlă 1, Dumanska 1, Boiciuc 1, Skrobic 1, Seraficeanu 1, iar pentru Danemarca s-au remarcat Hansen şi Moller, câte 6, într-o atmosferă electrizantă creată de sute de fani tricolori de Ziua Naţională, în tribunele Ahoy Arena.
Pentru România urmează partida „de foc” cu Ungaria, partidă care se va disputa pe 3 decembrie. Tricolorele au nevoie de victorie pentru a spera la calificarea în sferturile Mondialului.
În primele două etape din grupa A, România a dispus de Croaţia (33-24) şi de Japonia (31-27), astfel că merge mai departe cu 2 puncte în clasamentul grupei principale I, în care va juca în compania echipelor calificate din grupa B, adică Ungaria, Elveţia şi Senegal, între 3-7 decembrie.
Primele trei clasate în fiecare grupă au avansat în grupele principale, cu punctele adunate în partidele cu celelalte formaţii calificate.
