Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Umilință uriașă”. Danezii nu s-au ferit de cuvinte după victoria cu România de la Campionatul Mondial - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | „Umilință uriașă”. Danezii nu s-au ferit de cuvinte după victoria cu România de la Campionatul Mondial

„Umilință uriașă”. Danezii nu s-au ferit de cuvinte după victoria cu România de la Campionatul Mondial

Viviana Moraru Publicat: 1 decembrie 2025, 23:28

Comentarii
Umilință uriașă”. Danezii nu s-au ferit de cuvinte după victoria cu România de la Campionatul Mondial

Sorina Grozav, în România - Danemarca 31-39/ SportPictures

Jurnaliștii din Danemarca au oferit prima reacție după victoria cu România, scor 39-31, din ultima etapă a Grupei A. Danezele s-au calificat în grupa principală cu maximum de puncte, patru, iar tricolorele cu două puncte. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tricolorele au început perfect repriza secundă și au preluat conducerea, după ce au fost conduse la trei goluri diferență la pauză, scor 21-18. Ulterior, elevele lui Ovidiu Mihăilă s-au prăbușit și danezele au dat recital până la finalul meciului. 

Danezii nu s-au ferit de cuvinte după victoria cu România de la Campionatul Mondial 

Danezii au fost în extaz la finalul meciului și au transmis că România a suferit o „umilință uriașă” în meciul disputat la Rotterdam, în „finala” Grupei A. Aceștia s-au declarat convinși să naționala lui Helle Thomsen va face spectacol și în grupa principală, acolo unde se vor duela cu Ungaria, Elveția și Senegal. 

„Sfârșit. Danemarca câștigă cu 39-31 împotriva României. O umilință uriașă. Asta înseamnă că danezii sunt gata pentru runda intermediară (n.r. Main Round) cu punctaj maxim. Așa!”, au notat danezii de la bt.dk, după victoria cu România de la Campionatul Mondial. 

Pentru România au marcat Grozav 9 goluri, Ostase 4, Necula 4, Mihai 2, Roşu 2, Elghaoui 2, Kerekeş 2, Popa 1, Gogîrlă 1, Dumanska 1, Boiciuc 1, Skrobic 1, Seraficeanu 1, iar pentru Danemarca s-au remarcat Hansen şi Moller, câte 6, într-o atmosferă electrizantă creată de sute de fani tricolori de Ziua Naţională, în tribunele Ahoy Arena. 

Reclamă
Reclamă

Pentru România urmează partida „de foc” cu Ungaria, partidă care se va disputa pe 3 decembrie. Tricolorele au nevoie de victorie pentru a spera la calificarea în sferturile Mondialului.  

În primele două etape din grupa A, România a dispus de Croaţia (33-24) şi de Japonia (31-27), astfel că merge mai departe cu 2 puncte în clasamentul grupei principale I, în care va juca în compania echipelor calificate din grupa B, adică Ungaria, Elveţia şi Senegal, între 3-7 decembrie. 

Primele trei clasate în fiecare grupă au avansat în grupele principale, cu punctele adunate în partidele cu celelalte formaţii calificate. 

Mămăligă cu trufe şi vin infuzat cu anason. Ce mixuri exotice au mai încercat românii de Ziua NaţionalăMămăligă cu trufe şi vin infuzat cu anason. Ce mixuri exotice au mai încercat românii de Ziua Naţională
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Charlie Ottley, românul. Cum a petrecut de 1 Decembrie şi ce planuri are pentru satul în care s-a mutat
Observator
Charlie Ottley, românul. Cum a petrecut de 1 Decembrie şi ce planuri are pentru satul în care s-a mutat
Un bărbat arestat în dosarul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu a amenințat o femeie cu moartea. Aceasta a solicitat ordin de protecție
Fanatik.ro
Un bărbat arestat în dosarul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu a amenințat o femeie cu moartea. Aceasta a solicitat ordin de protecție
23:01
Misiune infernală pentru România la Mondial. Cum arată grupa principală 1. Cum ne putem califica în sferturi
22:36
Antonelli, hărţuit şi ameninţat! Red Bull, un nou mesaj după ce l-a acuzat pe italian că s-a dat la o parte
22:30
România – Danemarca 31-39. Înfrângere usturătoare pentru tricolore în „finala” Grupei A de la Mondial
22:26
Cristiano Bergodi s-a convins după remiza cu Universitatea Craiova: „Ea e favorită la titlu, după e Dinamo”
22:02
Ce notă a primit Ianis Hagi după ce Alanyaspor a făcut egal cu liderul din Conference! Umit Akdag, omul meciului
21:35
Maghiarii o reclamă pe FCSB la FIFA după transferul lui Andre Duarte! Suma uriaşă pe care o cer
Vezi toate știrile
1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă 3 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 4 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 5 “E fotbalist de fotbalist!” Gigi Becali a găsit noua “perlă” de la FCSB 6 Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând