A părăsit terenul în lacrimi cu Danemarca și a tras un semnal de alarmă înaintea meciului cu Ungaria: „Asta trebuie să facem” - Antena Sport

Elena Șerban, portarul României care a părăsit terenul în lacrimi în meciul cu Danemarca, pierdut cu 31-39, a tras un semnal de alarmă înaintea confruntării „de foc” cu Ungaria. Meciul din prima etapă a grupei principale de la Campionatul Mondial se va disputa miercuri, la Rotterdam.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Elena Șerban a părăsit terenul cu lacrimi în ochi în minutul 29 al meciului cu Danemarca, după un duel cu Susann Muller. Iulia Dumanska i-a luat ulterior locul portarului de la Dunărea Brăila.

A părăsit terenul în lacrimi cu Danemarca și a tras un semnal de alarmă înaintea meciului cu Ungaria

Elena Șerban a transmis că România are nevoie de o apărare mai solidă pentru a obține o victorie uriașă în meciul cu Ungaria. Aceasta s-a declarat convinsă că tricolorele se vor mobiliza la maxim pentru a obține cele două puncte, care ar fi extrem de importante în vederea calificării în sferturile Mondialului. În următoarele două meciuri, România se va duela cu Elveția și Senegal, după confruntarea cu Ungaria.

„A fost o onoare, m-am simțit foarte bine mai ales că am avut un public mare alături de noi. Din păcate, nu am câștigat acest meci, dar ne-am dăruit și am luptat până în ultimul minut.

Cred că după începutul bun nu am mai fost atente în apărare, nu am mai luptat. Danemarca este o echipă cu jucătoare foarte valoroase și cred că trebuia să fim puțin mai atente în apărare. Ele au dat goluri destul de ușor. Mergem înainte, ne așteaptă meciuri mult mai tari și sper să ieșim victorioase.