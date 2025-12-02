A părăsit terenul în lacrimi cu Danemarca și a tras un semnal de alarmă înaintea meciului cu Ungaria: „Asta trebuie să facem” - Antena Sport

Închide meniul
A părăsit terenul în lacrimi cu Danemarca și a tras un semnal de alarmă înaintea meciului cu Ungaria: „Asta trebuie să facem”

Viviana Moraru Publicat: 2 decembrie 2025, 0:12

A părăsit terenul în lacrimi cu Danemarca și a tras un semnal de alarmă înaintea meciului cu Ungaria: Asta trebuie să facem”

Jucătoarele României, la startul meciului cu Danemarca/ SportPictures

Elena Șerban, portarul României care a părăsit terenul în lacrimi în meciul cu Danemarca, pierdut cu 31-39, a tras un semnal de alarmă înaintea confruntării „de foc” cu Ungaria. Meciul din prima etapă a grupei principale de la Campionatul Mondial se va disputa miercuri, la Rotterdam. 

Elena Șerban a părăsit terenul cu lacrimi în ochi în minutul 29 al meciului cu Danemarca, după un duel cu Susann Muller. Iulia Dumanska i-a luat ulterior locul portarului de la Dunărea Brăila.  

A părăsit terenul în lacrimi cu Danemarca și a tras un semnal de alarmă înaintea meciului cu Ungaria 

Elena Șerban a transmis că România are nevoie de o apărare mai solidă pentru a obține o victorie uriașă în meciul cu Ungaria. Aceasta s-a declarat convinsă că tricolorele se vor mobiliza la maxim pentru a obține cele două puncte, care ar fi extrem de importante în vederea calificării în sferturile Mondialului. În următoarele două meciuri, România se va duela cu Elveția și Senegal, după confruntarea cu Ungaria. 

A fost o onoare, m-am simțit foarte bine mai ales că am avut un public mare alături de noi. Din păcate, nu am câștigat acest meci, dar ne-am dăruit și am luptat până în ultimul minut. 

Cred că după începutul bun nu am mai fost atente în apărare, nu am mai luptat. Danemarca este o echipă cu jucătoare foarte valoroase și cred că trebuia să fim puțin mai atente în apărare. Ele au dat goluri destul de ușor. Mergem înainte, ne așteaptă meciuri mult mai tari și sper să ieșim victorioase. 

Avem timp să reglăm apărarea până la meciul cu Ungaria. Ține mult de voință și de determinare și am încredere în fete că ne vom monta și vom face o apărare mult mai solidă meciurile următoare. Le mulțumim din suflet fanilor, îi așteptăm și meciurile următoare. Contează mult! Ei sunt al optulea jucător, avem mare nevoie de ei. Le mulțumesc din suflet că au venit să ne susțină”, a declarat Elena Șerban, conform gsp.ro, după România – Danemarca 31-39. 

