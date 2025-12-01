Afacerea în care Dan Șucu are pierderi de 33,3 milioane de euro. Raport fiscal dezastruos pentru român - Antena Sport

Închide meniul
Afacerea în care Dan Șucu are pierderi de 33,3 milioane de euro. Raport fiscal dezastruos pentru român

Radu Constantin Publicat: 1 decembrie 2025, 9:26

Dan Şucu / AntenaSport

Nu este numai lapte și miere în afacerile lui Dan Șucu. Românul se confruntă cu probleme serioase la Genoa, în Italia, unde datoriile clubului sunt de ordinul zecilor de milioane de euro.

Omul de afaceri Dan Șucu, acționar majoritar la Rapid București și coproprietar al clubului italian Genoa, traversează o perioadă tensionată pe plan sportiv și financiar în Italia. Conform Gazzetta dello Sport, cel mai recent raport fiscal al grupării din Serie A indică pierderi uriașe, care se ridică la 33,3 milioane de euro. Suma uriașă ridică semne serioase de întrebare asupra eficienței strategiei actuale a clubului de redresare, scriu italienii.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât primele trei luni ale anului fiscal (iulie – septembrie 2024) au adus clubului un plus considerabil, de aproape 28 de milioane de euro. Acest excedent fusese generat în principal de transferurile profitabile ale lui Hoest Ahanor și Koni De Winter. Cu toate acestea, balanța generală s-a dezechilibrat puternic până la finalul lunii iunie, culminând cu deficitul actual de peste 33 de milioane de euro.

Sunt și vești bune: datoria totală a clubului patronat de Dan Șucu e în scădere

Totuși, raportul financiar aduce și o veste pozitivă: datoria totală a clubului a scăzut semnificativ, de la 160 de milioane de euro anul trecut, la 129 de milioane în prezent. Conform estimărilor interne ale celor de la Genoa, echilibrul fiscal ar putea fi atins în câteva sezoane, cu condiția ca echipa să evite retrogradarea.

Ce avere are Dan Șucu

Potrivit Forbes, Dan Șucu are o avere estimată la 300 de milioane de euro. El deține mai multe afaceri, printre care două cluburi de fotbal, o companie ce activează în industria mobilei, dar și imobiliare.

1 Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă 2 "E fotbalist de fotbalist!" Gigi Becali a găsit noua "perlă" de la FCSB 3 Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1! 4 Afacerea cu care Gigi Becali a făcut primul milion de euro. Povestea basculantei cu bani: "I-am descărcat în curte" 5 E nebunie cu transferul lui Louis Munteanu! Anunţul făcut în Franţa! Neluţu Varga dă lovitura 6 Cu Răzvan Marin eliminat, AEK Atena a câştigat dramatic! Cristi Chivu, prima victorie după două înfrângeri cu Inter
