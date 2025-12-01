Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Costel Gâlcă, transfer de titlu la Rapid. Ce jucător de 1.2 milioane de euro vrea din Serie A - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Costel Gâlcă, transfer de titlu la Rapid. Ce jucător de 1.2 milioane de euro vrea din Serie A

Costel Gâlcă, transfer de titlu la Rapid. Ce jucător de 1.2 milioane de euro vrea din Serie A

Radu Constantin Publicat: 1 decembrie 2025, 14:35

Comentarii
Costel Gâlcă, transfer de titlu la Rapid. Ce jucător de 1.2 milioane de euro vrea din Serie A

Costel Gâlcă, la finalul unui meci al Rapidului/ Profimedia

Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, și-a stabilit deja una dintre țintele pentru mercato-ul de iarnă: mijlocașul albanez Ylber Ramadani (29 de ani), jucător pe care l-a pregătit în perioada petrecută la Vejle, în Danemarca.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aflat pe primul loc în Liga 1, Rapid pregătește întăriri pentru a aborda cu șanse reale lupta la titlu. Printre posibilele achiziții se află și Ramadani, în prezent legitimat la Lecce, în Serie A.

Interesul lui Gâlcă este alimentat de relația profesională pe care cei doi au avut-o la Vejle, unde tehnicianul român l-a antrenat pe mijlocașul albanez între 2019 și 2021. „Pederzoli s-a dus în Italia și a discutat cu impresarul lui Ramadani de la Lecce. Gâlcă îl vrea, l-a avut la Vejle”, e informația iamsport.ro. „E o mișcare bună dacă Rapid reușește transferul”, a confirmat italianul Alessandro Caparco, tot pentru publicația amintită.

Cota lui Ramadani a crescut constant în ultimii ani, iar în 2023 Lecce l-a transferat de la Aberdeen pentru 1,2 milioane de euro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
Observator
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
Ce s-a ales de Ionel Ganea, după accidentul înfiorător în care și-a pierdut viața copilul său. Dialog sfâșietor cu Șumudică: „Nu am văzut niciodată un om așa”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Ionel Ganea, după accidentul înfiorător în care și-a pierdut viața copilul său. Dialog sfâșietor cu Șumudică: „Nu am văzut niciodată un om așa”. Exclusiv
16:34
Mihai Stoica s-a revoltat după Farul – FCSB 1-2: “Uluitor, despre asta nimic”
16:25
„Îi dați o funcție în club?” Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș la FCSB
16:03
Ultimele detalii despre transferurile pregătite de Dinamo. Andrei Nicolescu: „Pe el ni-l dorim”
15:53
Dezastru pentru un club din fotbalul românesc. Finanțatorii s-au retras și echipa riscă dispariția
15:33
Trucul cu apa la care apelează Cristiano Ronaldo în timpul meciurilor. De ce nu o bea niciodată
15:32
U Cluj – Universitatea Craiova LIVE TEXT (19:00). Oltenii pot reveni pe locul 2
Vezi toate știrile
1 Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă 2 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 “E fotbalist de fotbalist!” Gigi Becali a găsit noua “perlă” de la FCSB 5 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 6 Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând