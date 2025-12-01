Costel Gâlcă, transfer de titlu la Rapid. Ce jucător de 1.2 milioane de euro vrea din Serie A - Antena Sport

Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, și-a stabilit deja una dintre țintele pentru mercato-ul de iarnă: mijlocașul albanez Ylber Ramadani (29 de ani), jucător pe care l-a pregătit în perioada petrecută la Vejle, în Danemarca.

Aflat pe primul loc în Liga 1, Rapid pregătește întăriri pentru a aborda cu șanse reale lupta la titlu. Printre posibilele achiziții se află și Ramadani, în prezent legitimat la Lecce, în Serie A.

Interesul lui Gâlcă este alimentat de relația profesională pe care cei doi au avut-o la Vejle, unde tehnicianul român l-a antrenat pe mijlocașul albanez între 2019 și 2021. „Pederzoli s-a dus în Italia și a discutat cu impresarul lui Ramadani de la Lecce. Gâlcă îl vrea, l-a avut la Vejle”, e informația iamsport.ro. „E o mișcare bună dacă Rapid reușește transferul”, a confirmat italianul Alessandro Caparco, tot pentru publicația amintită.

Cota lui Ramadani a crescut constant în ultimii ani, iar în 2023 Lecce l-a transferat de la Aberdeen pentru 1,2 milioane de euro.