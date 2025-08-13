Jurnal Antena Sport | La pază nu e pauză - Antena Sport

România s-a calificat în preliminariile Cupei Mondiale FIBA. Traseul spre turneul final

Drita – FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana României, în fața unui duel „de foc” pentru play-off-ul Europa League

Ce bonusuri primesc jucătorii de la FCSB pentru meciurile din cupele europene. Mihai Stoica a dezvăluit totul

Spartak Trnava – Universitatea Craiova LIVE TEXT (21:30). Oltenii au de îndeplinit o formalitate pentru calificare

Foto Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo

Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare”

Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez

“Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi”

Lovitură totală pentru Dan Petrescu! Ce pedeapsă a primit după scandalul din meciul cu Craiova

Un fost campion al României a semnat în Liga a 2-a! Clubul a făcut anunțul: “Bine ai venit!”