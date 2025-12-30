PSV Eindhoven, aproape să dea lovitura! 25 de milioane de euro venite de la un club de tradiție din Anglia - Antena Sport

Ricardo Pepi se află deja la al treilea sezon în tricoul celor de la PSV Eidnhoven, iar evoluțiile sale constante nu mai pot trece neobservate. Cu 10 goluri marcate și două pase decisive în actuala stagiune, acesta este pe lista mai multor cluburi din Anglia, Italia și Germania.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prima echipă care a înaintat deja o ofertă oficială pentru fotbalistul american este Fulham, formație clasată în prezent pe locul 10 în Premier League.

Ricardo Pepi, dorit de un club de Premier League

Colegul lui Dennis Man are toate șansele să prindă un transfer important în această iarnă, fiind pe lista mai multor echipe importante din Europa. Fulham și-a manifestat interesul pentru a-l transfera și a oferit 25 de milioane de euro.

Răspunsul olandezilor a fost însă unul destul de surprinzător. Concret, aceștia evaluează jucătorul la 35-40 de milioane de lire sterline, mult peste ce a oferit clubul englez.

Cotat în prezent la 15 milioane de euro, Pepi este deja unul dintre starurile naționalei de fotbal a Americii, cu 34 de selecții și 13 goluri înscrise. Dallas, North Texas, Augsburg și FC Groningen sunt cluburile unde acesta a mai jucat.