Kurt Zouma, în centrul atenției la Cupa Africii pe Națiuni! Jucătorul CFR-ului a primit un cadou neașteptat - Antena Sport

Kurt Zouma nu a mai jucat pentru CFR Cluj de la sfârșitul lunii octombrie, iar șansele ca el să rămână în Gruia și din această iarnă sunt minime.

Francezul cu peste 200 de apariții în Premier League este în prezent în Maroc, acolo unde urmărește meciurile de la Cupa Africii pe Națiuni. El a fost pe stadion la ultimul joc al țării gazdă.

Kurt Zouma, prezent în tribune la Zambia – Maroc

Kurt Zouma este în vacanță la final de 2025, fiind prezent chiar în Maroc, acolo unde își susține un fost coechipier de la West Ham United. Jucătorul CFR-ului a fost pe stadion luni seară la disputa dintre Zambia și țara gazdă.

Maroc a obținut o victorie categorică, scor 3-0, iar la finalul partidei, francezul a fost răsplătit de fostul său coleg din Anglia pentru faptul că a venit să-l susțină. Nayef Aguerd i-a oferit tricoul său de joc la final, iar cei doi au imortalizat momentul.

🇲🇦🇫🇷 Nayef Aguerd a offert son maillot à son ami Kurt Zouma, ancien coéquipier à West Ham United. pic.twitter.com/KCWXtZSFxC

— Le360 (@Le360fr) December 29, 2025