Gino Iorgulescu "dă alarma" în Liga 1: "Unele echipe probabil n-o să termine campionatul". Cele 2 cluburi numite - Antena Sport

Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit în cadrul unui interviu despre problemele financiare pe care le întâmpină cluburile din Liga 1. Conducătorul LPF a oferit inclusiv o declarație îngrijorătoare, și anume că există echipe care din cauza acestor impedimente sunt în pericol să nu încheie actuala stagiune.

Fotbalul românesc a fost marcat de-a lungul timpului de declinul unor echipe de tradiție din motive financiare, iar acest gen de probleme continuă să persiste. Nu doar formațiile din eșaloanele inferioare, unde banii puși la bătaie sunt evident mai puțini, se confruntă cu astfel de pericole, ci chiar și cele din Liga 1, iar Gino Iorgulescu a tras un semnal de alarmă în acest sens.

Semnalul de alarmă tras de Gino Iorgulescu

Președintele de la LPF a declarat într-un interviu că există cluburi care pot intra în insolvență din cauza problemelor și mai mult decât atât, unele riscă să nu încheie sezonul în Liga 1. Despre CFR Cluj se știe că este un club instabil din punct de vedere financiar care poate intra în procedura de insolvență, însă Iorgulescu a dat alte două nume de cluburi atunci când a vorbit despre pericolul în care se află anumite formații să nu termine campionatul, acelea fiind Petrolul și Unirea Slobozia.

“Am informații că sunt echipe cu datorii care ar putea intra în insolvență. Sunt unele care probabil nu o să termine campionatul. Doamne ferește de așa ceva.

Sunt Slobozia, Petrolul, sunt echipe care stau pe nisipuri mișcătoare. Noi facem tot posibilul să le ajutăm, dar până la un moment dat. Dacă nu își gestionează foarte bine activitatea, bugetul și tot ce au ei acolo, nu mai putem.