Doliu la Atletico Madrid. A murit cel mai longeviv căpitan al clubului din La Liga - Antena Sport

Doliu la Atletico Madrid. A murit cel mai longeviv căpitan al clubului din La Liga

Andrei Nicolae Publicat: 30 decembrie 2025, 9:08

Enrique Collar, fostul căpitan al lui Atletico, în timpul unui meci / Facebook Atlético de Madrid

Legenda clubului Atlético Madrid, Enrique Collar, căpitan timp de aproape un deceniu, a decedat la vârsta de 91 de ani, a anunţat, luni, fostul său club.

Familia roş-albă pierde un simbol care a dat totul pentru a ridica clubul Atlético Madrid în vârful fotbalului naţional şi continental“, a salutat clubul madrilen în comunicatul publicat pe site-ul său.

Cine a fost Enrique Collar, fostul căpitan al lui Atletico Madrid

Familia Atlético plânge dispariţia lui Enrique Collar“, se arată într-un mesaj publicat pe X. “Campion al Spaniei, câştigător a trei Cupe ale Regelui şi a unei Cupe a Cupelor Europene sub culorile noastre, el a fost şi căpitan timp de zece ani, între 1960 şi 1969, mai mult decât orice alt jucător din istoria clubului. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. Odihneşte-te în pace“.

Enrique Collar a purtat banderola de căpitan cu trei ani mai mult decât actualul căpitan Koke, al doilea căpitan cu cea mai lungă vechime şi cu patru ani mai mult decât Gabi. Portretul său apărea şi pe cardul de membru al sezonului 2023-2024, un omagiu adus de Atlético Madrid jucătorilor care au marcat istoria clubului.

În 16 sezoane sub culorile “colchoneros” (1953-1969), el a disputat 470 de meciuri şi a marcat 105 goluri. Supranumit “El Niño” cu mult înaintea unui alt copil al clubului, Fernando Torres, Collar a fost căpitan între 1960 şi 1969, un record pentru Atlético.

În această perioadă, el şi-a condus echipa la un titlu de campion (1966), trei Cupe ale Regelui (1960, 1961, 1965) şi o Cupă a Cupelor (1962). De asemenea, a marcat istoria clubului devenind primul marcator al Atlético în Cupa Cupelor, competiţie la care clubul a participat pentru prima dată în 1961, împotriva echipei Sedan.

Selecţionat de 16 ori cu Spania, a marcat 4 goluri pentru ţara sa şi a participat la Cupa Mondială din 1962 din Chile. S-a retras în 1970, după un ultim sezon la Valencia.

Sursa: News.ro

