Starea lui Anthony Joshua poate fi mai îngrijorătoare decât pare. Ce riscă boxerul după accidentul cu 2 morți - Antena Sport

Starea lui Anthony Joshua poate fi mai îngrijorătoare decât pare. Ce riscă boxerul după accidentul cu 2 morți

Andrei Nicolae Publicat: 30 decembrie 2025, 9:46

Anthony Joshua, după accidentul în care a fost implicat / X @OneJoblessBoy

Anthony Joshua a fost implicat luni într-un accident rutier în Nigeria care s-a soldat cu moartea a doi membri din staff-ul său, care erau și prieteni ai pugilistului. Primele informații apărute după tragicul eveniment au fost acelea că boxerul se află în stare stabilă, însă presa din Marea Britanie vine cu o altă teorie mai îngrijorătoare.

Jurnaliștii de la Daily Mail relatează că accidentul în care a fost implicat Joshua în mașina sa i-ar fi provocat dublului campion mondial la categorie grea răni mai severe decât se vrea să se afle. Nu se pune problema de răni care să îi pună viața în pericol, însă unele care să îi blocheze anul 2026 pe plan sportiv.

Joshua, în pericol să rateze lupta cu Tyson Fury

Concret, o persoană din cercul apropiat al lui Joshua a transmis pentru sursa citată anterior că există posibilitatea ca pugilistul să aibă probleme la coaste și la genunchi, iar autoritățile din Nigeria încearcă să mascheze aceste lucruri. În această narativă, fostul campion mondial ar putea rata lupta din Arabia Saudită cu Rico Verhoeven pe care o pregătea pentru lupta martie, dar și o altă bătălie mult mai așteptată.

În septembrie sau octombrie exista posibilitatea ca Anthony Joshua să îl întâlnescă pe Tyson Fury, iar acum sunt șanse ca accidentul să anuleze orice șansă ca lupta să aibă loc. Pe lângă posibilele complicații la coaste și la genunchi, jurnaliștii din Anglia pun problema ca britanicul să sufere o traumă psihologică după ce s-a aflat în aceeași mașină cu prietenii săi, care au murit.

Persoanele care au decedat în accidentul rutier din Nigeria sunt Sina Ghami şi Kevin “Latz” Ayodele, preparator fizic, respectiv antrenorul personal al lui Joshua. Cei trei bărbaţi fuseseră văzuţi împreună cu câteva ore mai devreme, la aeroportul din Lagos.

