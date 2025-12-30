Transferul carierei pentru Albion Rrahmani! Fostul atacant al Rapidului, dorit de un colos al Europei - Antena Sport

Cu 12 goluri marcate în acest sezon pentru Sparta Praga, Albion Rrahmani este tot mai aproape de un transfer cu adevărat spectaculos, la mai bine de un an de la plecarea de la Rapid.

Atacantul din Kosovo care este evaluat în prezent la 7,5 milioane de euro este dorit de un club de top din Hexagon, mai exact de către cei de la Olympique Lyonnais, fosta adversară a celor de la FCSB din Europa League.

Albion Rrahmani, dorit de la Olympique Lyonnais

Olympique Lyonnais s-a mișcat repede pe piața transferurilor și l-a adus deja sub formă de împrumut pe brazilianul Endrick de la Real Madrid. Șefii clubului din Franța mai vor însă și alte întăriri pe plan ofensiv, motiv pentru care sunt dispuși să mai aducă un atacant.

Potrivit celor de la Gazeta Express, vârful kosovar este dori de către francezi, care au și înaintat deja o ofertă de șase milioane de euro. Momentan, nu a venit și un răspuns din partea celor de la Sparta Praga.

Sursa citată menționează că cehii își doresc undeva la șapte milioane de euro în schimbul jucătorului care a împlinit 25 de ani la finalul lunii august.