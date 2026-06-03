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Jurnal Antena Sport | Le-a luat faţa rivalilor

Puştiul minune din Formula 1, Kimi Antonelli, a fost premiat la el acasă. Italianul a primit trofeul pentru cel mai tânăr talent.

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