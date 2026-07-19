Marele Ronaldo a dat verdictul înainte de Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale 2026: „Va câştiga uşor”

Ronaldo Nazario a dat verdictul înaintea marii finale dintre Spania şi Argentina de la Cupa Mondială 2026. Ultimul act de la New York le pune faţă în faţă pe cele două campioane continentale din 2024.
Spania a trecut în semifinale de Franţa, scor 2-0, în timp ce Argentina a reuşit o nouă remontada în semifinala cu Anglia.
- Spania – Argentina, marea finală de la Cupa Mondială 2026, e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY de la ora 22:00
Ronaldo Nazario pariază pe Spania în finala cu Argentina de la Cupa Mondială 2026: „Va avea posesia tot timpul”
Înaintea finalei, Ronaldo Nazario a fost întrebat cine crede că se va impune în ultimul act de la New York. Din punctul de vedere al fostului mare jucător brazilian, echipa pregătită de Luis de la Fuente va avea o misiune uşoară în finala de duminică seară:
„Cred că Spania va câștiga ușor împotriva Argentinei. Pentru mine, campioana trebuia să fie una dintre Spania sau Franța, astfel cred că Spania va avea un meci ușor.
Nu cred că Argentina are puterea să schimbe situația dacă Spania conduce cu unul sau două goluri, pentru că Spania va avea posesia tot timpul”, a spus Ronaldo, pe contul său de Tiktok.
Dacă Spania a câştigat o singură dată titlul mondial, în 2010, Argentina şi-a trecut în cont trofeul suprem din fotbal de trei ori, în 1978, 1986 şi 2022.
Marea finală va avea loc pe MetLife Stadium, arena de lângă New York de 82.000 de locuri. Stadionul nu este deloc străin de fotbal, fiind arena care a organizat finala Campionatului Mondial al Cluburilor, dar şi finale de Copa America.
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