Show-ul din pauza finalei Cupei Mondiale LIVE VIDEO. Shakira şi Madonna promit spectacol. Ceremonia de închidere începe la 20:30

Cupa Mondială 2026 a ajuns la final, iar organizatorii pregătesc un spectacol de amploare la ultimul act care va avea loc pe MetLife Stadium din New York/New Jersey. Spania şi Argentina se întâlnesc de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, dar spectacolul începe cu o oră şi jumătate mai devreme.
De la ora 20:30, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, organizatorii au pregătit o ceremonie de închidere spectaculoasă, capul de afiş fiind Post Malone. La pauza meciului, nume mari precum Shakira sau Madonna vor întreţine atmosfera.
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Show-ul din pauza finalei Cupei Mondiale LIVE VIDEO
Spectacolul de la pauză va avea ca cap de afiş patru vedete reprezentând diferite generaţii şi stiluri muzicale: Madonna, Shakira, BTS şi Justin Bieber.
Din program va face parte şi Burna Boy, care va împărţi scena cu Shakira după ce i s-a alăturat cântăreţei columbiene în piesa „Dai Dai”, imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026.
Spectacolul va include, de asemenea, renumitul dirijor venezuelean Gustavo Dudamel, corul PS22 şi o apariţie specială a formaţiei Coldplay.
Producţia a fost realizată de Global Citizen şi îl va avea pe solistul formaţiei Coldplay, Chris Martin, în calitate de director artistic.
Ceremonia de închidere va începe la ora 20:30. Post Malone, cap de afiş
Înainte ca Argentina şi Spania să intre pe teren pentru a stabili noua campioană mondială, Stadionul New York-New Jersey va găzdui numeroase vedete internaţionale.
Ceremonia de închidere va începe cu 90 de minute înainte de fluierul de start, de la ora 20:30, ora României, şi îl va avea pe Post Malone ca una dintre vedetele principale.
Cântăreţul american va fi capul de afiş al unui spectacol la care vor participa şi Robbie Williams, Laura Pausini şi Nicole Scherzinger, care va interpreta „Desire”, unul dintre imnurile oficiale ale FIFA, într-un spectacol conceput pentru a reprezenta unitatea dintre diferite culturi prin intermediul fotbalului.
La ceremonia de dinaintea meciului va participa şi Jennifer Hudson, care va interpreta o versiune specială a imnului naţional al Statelor Unite.
Pe lângă momentele muzicale, sunt aşteptate şi apariţii ale actorului Tom Cruise şi ale creatorului de conţinut IShowSpeed, ca parte a spectacolului pregătit înaintea meciului.
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