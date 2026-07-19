Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Show-ul din pauza finalei Cupei Mondiale LIVE VIDEO. Shakira şi Madonna promit spectacol. Ceremonia de închidere începe la 20:30

Show-ul din pauza finalei Cupei Mondiale LIVE VIDEO. Shakira şi Madonna promit spectacol. Ceremonia de închidere începe la 20:30

Antena Sport Publicat: 19 iulie 2026, 11:37

Comentarii
Show-ul din pauza finalei Cupei Mondiale LIVE VIDEO. Shakira şi Madonna promit spectacol. Ceremonia de închidere începe la 20:30

Shakira, la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale 2026 / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Cupa Mondială 2026 a ajuns la final, iar organizatorii pregătesc un spectacol de amploare la ultimul act care va avea loc pe MetLife Stadium din New York/New Jersey. Spania şi Argentina se întâlnesc de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, dar spectacolul începe cu o oră şi jumătate mai devreme.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De la ora 20:30, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, organizatorii au pregătit o ceremonie de închidere spectaculoasă, capul de afiş fiind Post Malone. La pauza meciului, nume mari precum Shakira sau Madonna vor întreţine atmosfera.

ABONAŢII ANTENAPLAY POT URMĂRI AICI SHOW-UL DIN PAUZA FINALEI CUPEI MONDIALE 2026

Show-ul din pauza finalei Cupei Mondiale LIVE VIDEO

Spectacolul de la pauză va avea ca cap de afiş patru vedete reprezentând diferite generaţii şi stiluri muzicale: Madonna, Shakira, BTS şi Justin Bieber.

Din program va face parte şi Burna Boy, care va împărţi scena cu Shakira după ce i s-a alăturat cântăreţei columbiene în piesa „Dai Dai”, imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026.

Reclamă
Reclamă

Spectacolul va include, de asemenea, renumitul dirijor venezuelean Gustavo Dudamel, corul PS22 şi o apariţie specială a formaţiei Coldplay.

Producţia a fost realizată de Global Citizen şi îl va avea pe solistul formaţiei Coldplay, Chris Martin, în calitate de director artistic.

Ceremonia de închidere va începe la ora 20:30. Post Malone, cap de afiş

Înainte ca Argentina şi Spania să intre pe teren pentru a stabili noua campioană mondială, Stadionul New York-New Jersey va găzdui numeroase vedete internaţionale.

Moartea a venit într-o secundă. Momentul când o familie întreagă este spulberată de un TIR pe o şosea în RusiaMoartea a venit într-o secundă. Momentul când o familie întreagă este spulberată de un TIR pe o şosea în Rusia
Reclamă

Ceremonia de închidere va începe cu 90 de minute înainte de fluierul de start, de la ora 20:30, ora României, şi îl va avea pe Post Malone ca una dintre vedetele principale.

Cântăreţul american va fi capul de afiş al unui spectacol la care vor participa şi Robbie Williams, Laura Pausini şi Nicole Scherzinger, care va interpreta „Desire”, unul dintre imnurile oficiale ale FIFA, într-un spectacol conceput pentru a reprezenta unitatea dintre diferite culturi prin intermediul fotbalului.

La ceremonia de dinaintea meciului va participa şi Jennifer Hudson, care va interpreta o versiune specială a imnului naţional al Statelor Unite.

Pe lângă momentele muzicale, sunt aşteptate şi apariţii ale actorului Tom Cruise şi ale creatorului de conţinut IShowSpeed, ca parte a spectacolului pregătit înaintea meciului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Facebook și Instagram au picat aproape 2 ore. Utilizatorii din întreaga lume au fost afectați
Observator
Facebook și Instagram au picat aproape 2 ore. Utilizatorii din întreaga lume au fost afectați
Ibrahimovic a dat nas în nas cu Haaland! Aroganță maximă a lui Zlatan: „Când ești milionar arăți așa”
Fanatik.ro
Ibrahimovic a dat nas în nas cu Haaland! Aroganță maximă a lui Zlatan: „Când ești milionar arăți așa”
13:33

Tensiuni înaintea finalei Cupei Mondiale 2026! Julian Alvarez o avertizează pe Atletico. Argentina, furioasă pe clubul din Madrid
13:25

Petrolul – Dinamo, LIVE TEXT (19.30). „Câinii”, start în Liga 1 cu un nou antrenor
13:16

U Cluj – Farul, LIVE TEXT (17.00). Ovidiu Sabău, faţă în faţă cu fosta echipă
12:49

Lotul lui Dinamo pentru sezonul 2026-2027, s-a renunţat la patru jucători! Ce numere vor purta pe tricou în actuala ediţie
12:31

Marele Ronaldo a dat verdictul înainte de Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale 2026: „Va câştiga uşor”
12:02

Gestul superb făcut de jucătorii Angliei după finala mică de la Cupa Mondială! L-au chemat pe podium şi i-au oferit o medalie
Vezi toate știrile
1 Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…” 2 Cu ce echipă a semnat Mihai Lixandru, după ce Gigi Becali i-a anunțat transferul. Va fi coleg cu un fost dinamovist 3 Universitatea Craiova a trimis oferta pentru unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1 4 „O nebunie!” Lionel Messi, dat pe spate de fotografia de acum 19 ani cu Lamine Yamal! Ce a spus înaintea finalei Cupei Mondiale 5 Anunţul făcut de Trabzonspor despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB 6 Dusan Vukovic a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze
Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin MateiuTrecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu