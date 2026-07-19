Show-ul din pauza finalei Cupei Mondiale LIVE VIDEO. Shakira şi Madonna promit spectacol. Ceremonia de închidere începe la 20:30

Cupa Mondială 2026 a ajuns la final, iar organizatorii pregătesc un spectacol de amploare la ultimul act care va avea loc pe MetLife Stadium din New York/New Jersey. Spania şi Argentina se întâlnesc de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, dar spectacolul începe cu o oră şi jumătate mai devreme.

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De la ora 20:30, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, organizatorii au pregătit o ceremonie de închidere spectaculoasă, capul de afiş fiind Post Malone. La pauza meciului, nume mari precum Shakira sau Madonna vor întreţine atmosfera.

ABONAŢII ANTENAPLAY POT URMĂRI AICI SHOW-UL DIN PAUZA FINALEI CUPEI MONDIALE 2026

Show-ul din pauza finalei Cupei Mondiale LIVE VIDEO

Spectacolul de la pauză va avea ca cap de afiş patru vedete reprezentând diferite generaţii şi stiluri muzicale: Madonna, Shakira, BTS şi Justin Bieber.

Din program va face parte şi Burna Boy, care va împărţi scena cu Shakira după ce i s-a alăturat cântăreţei columbiene în piesa „Dai Dai”, imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026.