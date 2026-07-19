La mulţi ani, Ilie Năstase! Primul număr 1 din istoria ATP a împlinit 80 de ani

Ilie Năstase împlineşte, duminică, 80 de ani. Dincolo de numerele care definesc o carieră de succes, trofee, finale disputate, meciuri câştigate şi pierdute, Ilie Năstase reprezintă omul-spectacol, care a adus pe terenul de tenis atât momente de joc de înaltă ţinută, cât şi gesturi şi giumbuşlucuri, care au provocat reacţii pline de entuziasm în rândul spectatorilor.

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Pe teren, Ilie Năstase a fost şi este încă un saltimbanc care nu a neglijat performanţa sportivă. Supranumit „Bufonul din Bucureşti” sau „Prinţul clovn”, „Nasty” nu a lăsat la o parte scopul pentru care s-a apucat de tenis, acela de a obţine succese, de a câştiga turnee, de a fi „numărul 1 mondial”. Numai că unui asemenea talent i s-a părut că tenisul este un joc prea conservator şi poate plictistor uneori, astfel că trebuia „condimentat” un pic, pentru a-l face mai atractiv.

Ilie Năstase a împlinit 80 de ani

„Niciun jucător în istorie nu a fost mai înzestrat şi mai fascinant ca «Bufonul din Bucureşti» Ilie Năstase, cunoscut atât pentru magia pe care o făcea cu racheta, cât şi pentru comportamentul său bizar, chiar criticabil. A fost un comediant inegalabil, amuzând spectatorii cu poznele şi cu mimica lui, dar şi înfuriându-i cu stângăciile şi cu ieşirile sale. În ciuda unui sistem nervos fragil şi a unui temperament dezordonat, Năstase putea face orice, iar când era concentrat devenea un artist care crea cu mare originalitate şi stil”, este caracterizarea pe care Năstase o are pe site-ul oficial al ATP.

Nu puţine au fost momentele ce au făcut din Năstase un „bad boy” al tenisului, în opinia adversarilor şi oficialilor, dar un „showman” în ochii publicului.

În 1975, la Washington, Năstase şi-a scos pantoful şi l-a aruncat către un arbitru care strigase „greşeală de picior” când servea. Mimând că nu poate dezlega şireturile pentru a reîncălţa pantoful sport, adversarul său, Cliff Richey, s-a retras de pe teren. A revenit numai după ce l-a convins pe arbitru să-i acorde doar zece secunde lui Năstase pentru serviciu. Românul a refuzat şi a fost descalificat.