Se pregăteşte o nouă schimbare la Cupa Mondială? Anunţul lui Arsene Wenger: „FIFA va analiza situaţia”

A mai rămas un singur meci de la Cupa Mondială 2026. Spania şi Argentina se vor lupta pentru marele trofeu duminică seară, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După 103 meciuri disputate, Arsene Wenger a vorbit despre una dintre cele mai mari controverse ale ediţiei de anul acesta: pauzele de hidratare.

Arsene Wenger a anunţat că FIFA va analiza pauzele de hidratare după Cupa Mondială 2026

La Cupa Mondială 2026, fiecare meci a fost întrerupt de două ori pentru ca jucătorii să meargă la marginea terenului pentru a se hidrata. Mulţi au criticat FIFA, susţinând că este doar o altă modalitate de a face bani prin reclame.

Indiferent de temperatură sau locaţie, chiar şi pe stadioanele închise de la acest Mondial, toate meciurile au avut pauze de hidratare. FIFA a justificat această decizie spunând că toate meciurile trebuie să se joace în aceleaşi condiţii.

Arsene Wenger, fostul antrenor al lui Arsenal care astăzi se numără printre cei mai importanţi oameni de la FIFA, a recunoscut că pauzele de hidratare au adus multe nemulţumiri în rândul fanilor şi jucătorilor. Francezul a dezvăluit că FIFA va analiza această situaţie după încheierea Cupei Mondiale: