Se pregăteşte o nouă schimbare la Cupa Mondială? Anunţul lui Arsene Wenger: „FIFA va analiza situaţia”

A mai rămas un singur meci de la Cupa Mondială 2026. Spania şi Argentina se vor lupta pentru marele trofeu duminică seară, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
După 103 meciuri disputate, Arsene Wenger a vorbit despre una dintre cele mai mari controverse ale ediţiei de anul acesta: pauzele de hidratare.
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Arsene Wenger a anunţat că FIFA va analiza pauzele de hidratare după Cupa Mondială 2026
La Cupa Mondială 2026, fiecare meci a fost întrerupt de două ori pentru ca jucătorii să meargă la marginea terenului pentru a se hidrata. Mulţi au criticat FIFA, susţinând că este doar o altă modalitate de a face bani prin reclame.
Indiferent de temperatură sau locaţie, chiar şi pe stadioanele închise de la acest Mondial, toate meciurile au avut pauze de hidratare. FIFA a justificat această decizie spunând că toate meciurile trebuie să se joace în aceleaşi condiţii.
Arsene Wenger, fostul antrenor al lui Arsenal care astăzi se numără printre cei mai importanţi oameni de la FIFA, a recunoscut că pauzele de hidratare au adus multe nemulţumiri în rândul fanilor şi jucătorilor. Francezul a dezvăluit că FIFA va analiza această situaţie după încheierea Cupei Mondiale:
„Nu mi se pare că a influenţat rezultatele, dar suntem aici ca să servim oamenii care urmăresc fotbalul. FIFA va analiza situaţia după Cupa Mondială.
În multe meciuri, mai ales în cele care s-au disputat pe un stadion acoperit, oamenii nu au fost mulţumiţi. S-a decis acest lucru la începutul competiţiei pentru ca toată lumea să beneficieze de aceleaşi condiţii”, a spus Arsene Wenger.
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