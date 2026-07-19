Gestul superb făcut de jucătorii Angliei după finala mică de la Cupa Mondială! L-au chemat pe podium şi i-au oferit o medalie

Naţionala Angliei a încheiat Cupa Mondială 2026 pe locul 3. În finala mică, echipa pregătită de Thomas Tuchel s-a impus cu 6-4 în faţa Franţei, la capătul unui meci nebun la Miami.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă această victorie nu şterge dezamăgirea din meciul cu Argentina, când sud-americanii au reuşit o remontada pe final, englezii părăsesc cu capul sus Statele Unite.

Gestul superb făcut de jucătorii Angliei după finala mică! Jason Steele a primit şi el o medalie din partea coechipierilor

La finalul partidei, jucătorii Angliei au primit medaliile de bronz. Un moment inedit a avut loc pe podium, atunci când din tribune a fost chemat şi Jordan Steele, portarul lui Brighton, în vârstă de 39 de ani. Steele nu a făcut parte din lotul lui Thomas Tuchel la acest turneu final, dar a fost alături de jucătorii englezi pe toată durata competiţiei.

Chiar dacă nu a fost convocat, Tuchel a decis să îl ia pe Jason Steele peste ocean pentru ca portarul lui Brighton să îi ajute pe ceilalţi portari din lotul Angliei la antrenamente.

Beautiful gesture from England’s squad, after receiving their third-place medals, the players made sure training goalkeeper Jason Steele got one too.

The Brighton stopper wasn’t on the official 26-man squad and had zero chance of playing, but he trained with the goalkeeping unit… pic.twitter.com/oszTtXZ9Ri

— CUPID FC (@CUPID_FC) July 19, 2026