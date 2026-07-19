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Gestul superb făcut de jucătorii Angliei după finala mică de la Cupa Mondială! L-au chemat pe podium şi i-au oferit o medalie

Alex Masgras Publicat: 19 iulie 2026, 12:02

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Gestul superb făcut de jucătorii Angliei după finala mică de la Cupa Mondială! L-au chemat pe podium şi i-au oferit o medalie

Jason Steele, alături de jucătorii Angliei pe podium / Profimedia

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Naţionala Angliei a încheiat Cupa Mondială 2026 pe locul 3. În finala mică, echipa pregătită de Thomas Tuchel s-a impus cu 6-4 în faţa Franţei, la capătul unui meci nebun la Miami.

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Chiar dacă această victorie nu şterge dezamăgirea din meciul cu Argentina, când sud-americanii au reuşit o remontada pe final, englezii părăsesc cu capul sus Statele Unite.

Gestul superb făcut de jucătorii Angliei după finala mică! Jason Steele a primit şi el o medalie din partea coechipierilor

La finalul partidei, jucătorii Angliei au primit medaliile de bronz. Un moment inedit a avut loc pe podium, atunci când din tribune a fost chemat şi Jordan Steele, portarul lui Brighton, în vârstă de 39 de ani. Steele nu a făcut parte din lotul lui Thomas Tuchel la acest turneu final, dar a fost alături de jucătorii englezi pe toată durata competiţiei.

Chiar dacă nu a fost convocat, Tuchel a decis să îl ia pe Jason Steele peste ocean pentru ca portarul lui Brighton să îi ajute pe ceilalţi portari din lotul Angliei la antrenamente.

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Cum nu se afla în lotul Angliei, FIFA nu a pregătit o medalie pentru Steele, dar englezul a fost chemat pe podium de coechipierii săi, după care Jordan Henderson, un alt fotbalist care nu a evoluat deloc la acest turneu final, i-a pus în jurul gâtului o medalie.

Jason Steele a fost convocat în premieră la echipa naţională a Angliei în luna martie, dar nici atunci nu a bifat niciun minut. Cu toate acestea, el a devenit rapid un om extrem de important în vestiarul echipei, motiv pentru care a fost chemat să ajute la Cupa Mondială 2026.

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