Dan Nistor, declarația serii după meciul 500 în Liga 1: „Nici când m-am însurat nu am avut așa emoții” - Antena Sport

Dan Nistor (37 de ani) a oferit prima reacție, după ce a bifat meciul cu numărul 500 în Liga 1. Veteranul lui U Cluj e recunoscut că a avut mari emoții la duelul cu Csikszereda, câștigat de clujeni cu scorul de 4-1, în etapa a 27-a din Liga 1.
Dan Nistor a marcat golul de 3-0 pentru U Cluj, în partida cu Csikszereda, în minutul 36. Issouf Macalou Mouhamadou Drammeh, cu o „dublă”, au punctat pentru clujeni, în timp ce pentru ciucani a marcat Marton Eppel.
Dan Nistor, prima reacție după meciul 500 în Liga 1
Dan Nistor a declarat că a avut cele mai mari emoții din carieră, în duelul cu Csikszereda. Mijlocașul a oferit declarații și despre șansele la play-off ale echipei sale, care a urcat pe locul patru, după victoria cu nou-promovata.
„Importante erau cele trei puncte, în lupta pentru play-off. Am avut cele mai mari emoții din viața mea, nici când am debutat nu am avut așa ceva. Le mulțumesc tuturor, a fost o zi incredibilă pentru mine, nu o s-o uit.
(N.r. Ai debutat în 2010, îți vine să crezi?) Nu-mi vine să cred. Am avut cele mai mari emoții, nici când m-am însurat n-am avut așa emoții. Este o bornă importantă pentru mine. Am prelungit pentru încă un an, mulțumesc clubului, sper să nu le înșel încrederea. Să o fac eu cât de bine pot.
Am avut cel mai greu program, am avut meciuri cu echipe de play-off, dacă vom acumula 6-7 puncte din aceste trei meciuri vom fi în play-off. Două victorii și un egal și suntem în play-off”, a declarat Dan Nistor, conform digisport.ro, după U Cluj – Csikszereda 4-1.
Dan Nistor mai are nevoie de 16 meciuri pentru a-l depăși pe Ionel Dănciulescu și a deveni jucătorul cu cele mai multe meciuri jucate în Liga 1.
