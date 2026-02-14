Imagini fabuloase înainte de Inter - Juventus! Cum au fost primiți Cristi Chivu și jucătorii săi - Antena Sport

Închide meniul
Imagini fabuloase înainte de Inter – Juventus! Cum au fost primiți Cristi Chivu și jucătorii săi

Daniel Işvanca Publicat: 14 februarie 2026, 21:38

Imagine înainte de Inter - Juventus / X

Interul lui Cristi Chivu întâlnește Juventus Torino pe teren propriu, iar în cazul unui succes, echipa antrenată de tehnicianul român poate reface avansul de opt puncte față de rivala AC Milan.

Suporterii gazdelor știu cât de importantă este această dispută în actualul sezon. La sosirea la stadion, Chivu și jucătorii săi au avut parte de o primire specială.

Suporterii lui Inter, spectacol pirotehnic la sosirea autocarului

Inter Milano poate face un pas important către cucerirea titlului în Serie A, dacă va reuși să își ia revanșa în fața celor de la Juventus Torino. Cele două se întâlnesc pe ”Giuseppe Meazza”, într-un duel tare din campionatul Italiei.

Fanii așteaptă cu nerăbdare startul jocului și au făcut un adevărat spectacol în momentul în care autocarul Interului a ajuns la stadion. Aceștia au aprins torțe și artificii și i-au primit pe Chivu și ai săi cu urale.

23:41
Inter – Juventus 3-2. Cristi Chivu, victorie într-un derby nebun cu o eliminare, un autogol și gol în minutul 90
23:07
Italienii au reacționat imediat după eliminarea eronată a lui Kalulu din Inter – Juventus: „O decizie șocantă”
22:51
Moment controversat în Inter – Juventus. „Bătrâna Doamnă”, în inferioritate numerică după o decizie contestată a arbitrului
22:26
Daniel Cacina și Mihnea Spulber au ratat calificarea în manșa a doua la sărituri cu schiurile, la JO de iarnă
22:20
Mihai Stoica i-a răspuns lui Victor Angelescu, după ce acesta a spus că Radu Petrescu favorizează FCSB
22:01
VIDEOVitoria Guimaraes – Estrela Amadora 2-1. Victorie pentru echipa lui Tony Strata. Ianis Stoica a intrat pe final
