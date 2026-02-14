Imagini fabuloase înainte de Inter - Juventus! Cum au fost primiți Cristi Chivu și jucătorii săi - Antena Sport

Interul lui Cristi Chivu întâlnește Juventus Torino pe teren propriu, iar în cazul unui succes, echipa antrenată de tehnicianul român poate reface avansul de opt puncte față de rivala AC Milan.
Suporterii gazdelor știu cât de importantă este această dispută în actualul sezon. La sosirea la stadion, Chivu și jucătorii săi au avut parte de o primire specială.
Suporterii lui Inter, spectacol pirotehnic la sosirea autocarului
Inter Milano poate face un pas important către cucerirea titlului în Serie A, dacă va reuși să își ia revanșa în fața celor de la Juventus Torino. Cele două se întâlnesc pe ”Giuseppe Meazza”, într-un duel tare din campionatul Italiei.
Fanii așteaptă cu nerăbdare startul jocului și au făcut un adevărat spectacol în momentul în care autocarul Interului a ajuns la stadion. Aceștia au aprins torțe și artificii și i-au primit pe Chivu și ai săi cu urale.
𝐋’𝐚𝐜𝐜𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐭𝐢𝐟𝐨𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐮𝐥𝐥𝐦𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐚 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚⚫️🔵🔥🎆#sportitalia #inter #sansiro pic.twitter.com/0FOeqL9LSL
— Sportitalia (@tvdellosport) February 14, 2026
