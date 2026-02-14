Imagini fabuloase înainte de Inter - Juventus! Cum au fost primiți Cristi Chivu și jucătorii săi - Antena Sport

Interul lui Cristi Chivu întâlnește Juventus Torino pe teren propriu, iar în cazul unui succes, echipa antrenată de tehnicianul român poate reface avansul de opt puncte față de rivala AC Milan.

Suporterii gazdelor știu cât de importantă este această dispută în actualul sezon. La sosirea la stadion, Chivu și jucătorii săi au avut parte de o primire specială.

Suporterii lui Inter, spectacol pirotehnic la sosirea autocarului

Inter Milano poate face un pas important către cucerirea titlului în Serie A, dacă va reuși să își ia revanșa în fața celor de la Juventus Torino. Cele două se întâlnesc pe ”Giuseppe Meazza”, într-un duel tare din campionatul Italiei.

Fanii așteaptă cu nerăbdare startul jocului și au făcut un adevărat spectacol în momentul în care autocarul Interului a ajuns la stadion. Aceștia au aprins torțe și artificii și i-au primit pe Chivu și ai săi cu urale.