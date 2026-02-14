„A venit anul nostru”. Universitatea Craiova, mesaj de luptă înaintea derby-ului cu FCSB: „Să le închidem gura” - Antena Sport

Universitatea Craiova a postat un mesaj de luptă, cu o zi înaintea derby-ului cu FCSB, din etapa a 27-a din Liga 1. Cele două rivale se vor întâlni din nou, la trei zile după confruntarea din Cupa României, încheiată cu scorul de 2-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În mesajul postat, oltenii le-au dat replica celor care i-au criticat, subliniind faptul că acesta este sezonul lor. Ei au transmis că vor să le închidă gura celor care le-au „cântat prohodul” după partida cu campioana FCSB.

Universitatea Craiova, mesaj de luptă înaintea derby-ului cu FCSB

De asemenea, cei de la Universitatea Craiova au mai transmis că partida de duminică seara, de la ora 20:00, va fi una „de foc” pentru FCSB, pe „Ion Oblemenco”.

„Ne-au spus că suntem mici, că nu avem valoare. Că nu merităm, că în fiecare an doar pretențiile sunt la nivelul așteptărilor, nu și rezultatele.

Am tăcut, am îndurat și am mers mai departe cu acea credință a suporterului Științei că numai Oltenia este leagănul fotbalului-spectacol și că, la un moment dat, acel zeu al balonului rotund își va întoarce privirea și spre Universitatea Craiova.