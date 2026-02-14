Ianis Zicu a anunțat care este noul obiectiv al Farului! Ce spune despre demitere - Antena Sport

Farul Constanța va întâlni Rapid București în etapa cu numărul 27 din Liga 1, iar Ianis Zicu a vorbit la conferința de presă despre noul obiectiv al echipei din Ovidiu.

Tehnicianul constănțenilor a vorbit despre șansa pe care i-o va acorda lui Jovan Markovic, dar și despre șansele de a fi demis de pe banca „marinarilor”.

Ianis Zicu: „Nu mă gândesc la demitere”

Ianis Zicu vrea să învingă Rapidul și să-și mărească șansele de a prinde barajul pentru Conference League, de pe locurile 7-8 din play-out. Tehnicianul formației din Constanța a vorbit inclusiv despre demitere.

„Lucrurile se comprimă, se termină sezonul regulat și, în mare parte, știm unde o să fim, pentru că șansele noastre la play-off nu sunt prea ridicate. Dar acest lucru nu contează, trebuie să fie bine și să câștigăm jocul mâine seară, să facem puncte și să ne îndeplinim celălalt obiectiv, clasarea pe locul 7-8.

(n. r. despre Markovic) În momentul în care dai goluri, câștigi încrederea antrenorului. Eu vreau mult mai mult de la el în momentul în care se implică la antrenamente. Aici este discuția pe care o am și de zi cu el, dar calități există și se vede când ajunge în situații de gol. Cu siguranță, este o soluție pentru meciul cu Rapid.