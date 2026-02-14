Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ianis Zicu a anunțat care este noul obiectiv al Farului! Ce spune despre demitere - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ianis Zicu a anunțat care este noul obiectiv al Farului! Ce spune despre demitere

Ianis Zicu a anunțat care este noul obiectiv al Farului! Ce spune despre demitere

Daniel Işvanca Publicat: 14 februarie 2026, 21:20

Comentarii
Ianis Zicu a anunțat care este noul obiectiv al Farului! Ce spune despre demitere

Ianis Zicu / SPORT PICTURES

Farul Constanța va întâlni Rapid București în etapa cu numărul 27 din Liga 1, iar Ianis Zicu a vorbit la conferința de presă despre noul obiectiv al echipei din Ovidiu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul constănțenilor a vorbit despre șansa pe care i-o va acorda lui Jovan Markovic, dar și despre șansele de a fi demis de pe banca „marinarilor”.

Ianis Zicu: „Nu mă gândesc la demitere”

Ianis Zicu vrea să învingă Rapidul și să-și mărească șansele de a prinde barajul pentru Conference League, de pe locurile 7-8 din play-out. Tehnicianul formației din Constanța a vorbit inclusiv despre demitere.

„Lucrurile se comprimă, se termină sezonul regulat și, în mare parte, știm unde o să fim, pentru că șansele noastre la play-off nu sunt prea ridicate. Dar acest lucru nu contează, trebuie să fie bine și să câștigăm jocul mâine seară, să facem puncte și să ne îndeplinim celălalt obiectiv, clasarea pe locul 7-8.

(n. r. despre Markovic) În momentul în care dai goluri, câștigi încrederea antrenorului. Eu vreau mult mai mult de la el în momentul în care se implică la antrenamente. Aici este discuția pe care o am și de zi cu el, dar calități există și se vede când ajunge în situații de gol. Cu siguranță, este o soluție pentru meciul cu Rapid.

Reclamă
Reclamă

Situația antrenorului depinde de fiecare meci, nu cred că în acest sport există ceva pe termen lung, cu toate că acest club a oferit stabilitate antrenorilor. Fie că a fost Gică sau ceilalți, au avut răbdare. Cu siguranță, atunci când nu au fost reușite sau au venit mai multe meciuri fără victorie, a intrat în discuție orice schimbare a băncii tehnice.

Eu nu mă gândesc la acest lucru, ci doar să pregătesc echipa cât mai bine și să fie cu toții uniți pentru obiectiv”, a declarat Ianis Zicu.

Moartea unui copil de 3 ani din Tulcea, anunţată de vecini.Părinţii spun că nu ştiau că trebuie să sune la 112Moartea unui copil de 3 ani din Tulcea, anunţată de vecini.Părinţii spun că nu ştiau că trebuie să sune la 112
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Observator
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Bătaie generală într-un autobuz STB! Arsenal incredibil folosit: „A fost un haos”. Video
Fanatik.ro
Bătaie generală într-un autobuz STB! Arsenal incredibil folosit: „A fost un haos”. Video
23:07
Italienii au reacționat imediat după eliminarea eronată a lui Kalulu din Inter – Juventus: „O decizie șocantă”
22:51
Moment controversat în Inter – Juventus. „Bătrâna Doamnă”, în inferioritate numerică după o decizie contestată a arbitrului
22:26
Daniel Cacina și Mihnea Spulber au ratat calificarea în manșa a doua la sărituri cu schiurile, la JO de iarnă
22:20
Mihai Stoica i-a răspuns lui Victor Angelescu, după ce acesta a spus că Radu Petrescu favorizează FCSB
22:01
VIDEOVitoria Guimaraes – Estrela Amadora 2-1. Victorie pentru echipa lui Tony Strata. Ianis Stoica a intrat pe final
21:45
LIVE TEXTInter – Juventus 1-1. Derby „de foc”: echipa lui Cristi Chivu forțează victoria, în superioritate numerică
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş! 3 Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă 4 UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii 5 Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1 6 UPDATEMihai Stoica neagă că a rămas fără permis de conducere: “Nu mi-a fost reținut carnetul”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi