„Trebuie să pui stop”. Mihai Stoica, surprins de ce a văzut la un meci din Liga 1: „Nu ai voie să faci așa ceva” - Antena Sport

„Trebuie să pui stop". Mihai Stoica, surprins de ce a văzut la un meci din Liga 1: „Nu ai voie să faci așa ceva"

Home | Fotbal | Liga 1 | „Trebuie să pui stop”. Mihai Stoica, surprins de ce a văzut la un meci din Liga 1: „Nu ai voie să faci așa ceva”

„Trebuie să pui stop”. Mihai Stoica, surprins de ce a văzut la un meci din Liga 1: „Nu ai voie să faci așa ceva”

Viviana Moraru Publicat: 14 februarie 2026, 21:43

Trebuie să pui stop”. Mihai Stoica, surprins de ce a văzut la un meci din Liga 1: Nu ai voie să faci așa ceva”

Mihai Stoica, pe stadion / Sport Pictures

Mihai Stoica (60 de ani) a rămas surprins de ceea ce a văzut în duelul dintre U Cluj și Csikszereda, încheiat cu scorul de 4-1, în etapa a 27-a din Liga 1. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a taxat pe Marton Eppel, atacantul ciucanilor, autor al unei ratări incredibile pe Cluj Arena.   

La scorul de 0-0, Marton Eppel a avut o șansă uriașă de a marca împotriva clujenilor. După un șut în vară, mingea a ajuns la atacantul maghiar, care a vrut să-l învingă pe Gertmonas cu o execuție la colțul lung, deși avea toată poarta în față. Eppel a ratat total șutul, trimițând aproape paralel cu poarta clujenilor. 

Mihai Stoica, surprins de ratarea lui Marton Eppel din U Cluj – Csikszereda 4-1 

Mihai Stoica a comentat ratarea uriașă avută de atacantul lui Csikszereda și nu și-a putut explica decizia luată de acesta, în momentul în care a ajuns într-o poziție excelentă pentru a marca. MM l-a lăudat ulterior pe Ionuț Vînă, mijlocașul de la Farul, care a marcat goluri spectaculoase în acest sezon. 

„Nu aveam nicio speranță la meciul ăsta. Când ai asemenea execuție la 0-0, trebuie să spui stop. Nu ai cum să ai o asemenea execuție. E totuși Liga 1, nu ai voie să faci așa ceva. E greu să faci așa ceva. E vârful care cu UTA a făcut un meci extraordinar pe zăpadă. Cu spatele la poartă a jucat foarte bine. 

Nu trebuie să se supere nimeni, mai sunt și faze hilare. În campionatul în care se marchează golurile cele mai frumoase din Europa. Dacă te uiți numai la golurile lui Ionuț Vînă. 

Nu există jucători în Europa căruia să-i scoți 3 goluri și să fie la fel de frumoase ca ale lui. Mult mai frumoase ca ale lui Szobolszlai, care mai dă și pe sub zid. Sunt multe goluri excepționale în Liga 1, dar Vînă bate tot. Eppel a dat ca Tade, care văd că în ultima vreme e tare în gură”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro. 

Ratarea lui Marton Eppel, din U Cluj - Csikszereda 4-1
Ratarea lui Marton Eppel, din U Cluj – Csikszereda 4-1/ Captură Prima Sport

U Cluj – Csikszereda 4-1 

Clujenii au început meciul sărbătorindu-l pe Dan Nistor, mijlocaşul care a ajuns la 500 de meciuri disputate în Liga 1, iar evoluţia din prima repriză a Şepcilor Roşii a mulţumit suporterii, chiar dacă pe bancă nu a stat Cristiano Bergodi, suspendat. 

Oaspeţii au avut două zvâcniri, în minutul 8, când Eppel a marcat, dar golul a fost anulat pentru ofsaid, şi în minutul 15, când şutul lui Kleinheisler a fost deviat în bară. Minutul 25 a adus deschiderea scorului, Macalou înscriind din careu, apoi Drammeh a şutat  şi Csuros a marcat în propia poartă, dintr-o deviere, în minutul 32. A urmat un penalti pentru clujeni, executat de sărbătoritul Dan Nistor, în minutul 36. Pap a respins, dar mingea a ajuns tot la Nistor şi acesta a înscris. Dezastrul ciucanilor a fost completat de golul lui Drammeh, din minutul 39, şi U Cluj conducea cu 4-0 la pauză.  

Moartea unui copil de 3 ani din Tulcea, anunţată de vecini.Părinţii spun că nu ştiau că trebuie să sune la 112Moartea unui copil de 3 ani din Tulcea, anunţată de vecini.Părinţii spun că nu ştiau că trebuie să sune la 112
După reluare gazdele au scăzut ritmul şi oaspeţii au avut o ocazie, prin Eppel, în minutul 62, jucătorul maghiar reuşind să şi înscrie, în minutul 71, din centrarea lui Bloj. După patru minute ciucanii au primit penalti, la un henţ în careu, însă Kleinheisler a trimis peste poartă. Clujenii nu au mai forţat deloc, elevii lui Robert Ilyeş au căutat să înscrie al doilea gol, dar s-a terminat Universitatea Cluj – Csikszereda FK 4-1. 

