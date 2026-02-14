„Trebuie să pui stop”. Mihai Stoica, surprins de ce a văzut la un meci din Liga 1: „Nu ai voie să faci așa ceva” - Antena Sport

Mihai Stoica (60 de ani) a rămas surprins de ceea ce a văzut în duelul dintre U Cluj și Csikszereda, încheiat cu scorul de 4-1, în etapa a 27-a din Liga 1. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a taxat pe Marton Eppel, atacantul ciucanilor, autor al unei ratări incredibile pe Cluj Arena.

La scorul de 0-0, Marton Eppel a avut o șansă uriașă de a marca împotriva clujenilor. După un șut în vară, mingea a ajuns la atacantul maghiar, care a vrut să-l învingă pe Gertmonas cu o execuție la colțul lung, deși avea toată poarta în față. Eppel a ratat total șutul, trimițând aproape paralel cu poarta clujenilor.

Mihai Stoica, surprins de ratarea lui Marton Eppel din U Cluj – Csikszereda 4-1

Mihai Stoica a comentat ratarea uriașă avută de atacantul lui Csikszereda și nu și-a putut explica decizia luată de acesta, în momentul în care a ajuns într-o poziție excelentă pentru a marca. MM l-a lăudat ulterior pe Ionuț Vînă, mijlocașul de la Farul, care a marcat goluri spectaculoase în acest sezon.

„Nu aveam nicio speranță la meciul ăsta. Când ai asemenea execuție la 0-0, trebuie să spui stop. Nu ai cum să ai o asemenea execuție. E totuși Liga 1, nu ai voie să faci așa ceva. E greu să faci așa ceva. E vârful care cu UTA a făcut un meci extraordinar pe zăpadă. Cu spatele la poartă a jucat foarte bine.

Nu trebuie să se supere nimeni, mai sunt și faze hilare. În campionatul în care se marchează golurile cele mai frumoase din Europa. Dacă te uiți numai la golurile lui Ionuț Vînă.