Inter - Juventus, 21:45, LIVE TEXT. Cristi Chivu vrea revanşa în derby, după acel 3-4 "nebun" din tur - Antena Sport

Inter – Juventus, 21:45, LIVE TEXT. Cristi Chivu vrea revanşa în derby, după acel 3-4 “nebun” din tur

Bogdan Stănescu Publicat: 14 februarie 2026, 15:14

Cristi Chivu / Profimedia Images

Meciul Inter – Juventus e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 21:45. Înaintea derby-ului, Inter e lider în Serie A, cu 58 de puncte. Juventus e pe 4, cu 46 de puncte.

Milan a refăcut diferenţa de 5 puncte faţă de Inter în urma victoriei la limită, 2-1, cu Pisa.

Inter – Juventus LIVE TEXT

Echipele probabile:

Inter (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – L. Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco – L. Martinez, Thuram
Antrenor: Cristi Chivu

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso – Locatelli, Koopmeiners – F. Conceicao, McKennie, Yildiz – J. David.
Antrenor: Luciano Spalletti

Cristi Chivu şi echipa lui caută revanşa după meciul “nebun” din tur, câştigat cu 4-3 de Juventus. În minutul 82 Inter conducea cu 3-2, după golul din minutul 76 al lui Marcus Thuram. În minutul 83, fratele lui Marcus, Khephren, aflat la Juventus, a egalat cu o lovitură de cap. Juve avea să dea lovitura în prelungirile partidei, atunci când muntenegreanul Adzic a înscris cu un şut în vinclu.

