Inter - Juventus, 21:45, LIVE TEXT. Cristi Chivu vrea revanşa în derby, după acel 3-4 "nebun" din tur - Antena Sport

Cristi Chivu şi echipa lui caută revanşa după meciul “nebun” din tur, câştigat cu 4-3 de Juventus. În minutul 82 Inter conducea cu 3-2, după golul din minutul 76 al lui Marcus Thuram. În minutul 83, fratele lui Marcus, Khephren, aflat la Juventus, a egalat cu o lovitură de cap. Juve avea să dea lovitura în prelungirile partidei, atunci când muntenegreanul Adzic a înscris cu un şut în vinclu.