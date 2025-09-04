Jurnal Antena Sport | Lucescu își caută eroii - Antena Sport

Închide meniul
Mircea Lucescu nu a găsit în țară un atacant pentru națională, în locul accidentatului Bîrligea. România – Canada e mâine seară, de la 21:00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

 

22:23
LIVE SCOREBulgaria – Spania și Olanda – Polonia se joacă ACUM. Meciurile serii din preliminariile pentru World Cup
22:14
„Nu suntem pe dinafară”. Șeful Ferrari, avertisment pentru rivale înaintea Marelui Premiu al Italiei
21:52
Laurențiu Reghecampf a debutat la Al-Hilal Omduran! Cum s-a descurcat echipa, la primul meci sub comanda românului
21:41
O țară cât un sfert de București e aproape de calificarea la Mondialul din 2026!
21:28
Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev
21:13
România – Canada LIVE VIDEO (21:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Amical de lux pentru „tricolorii” lui Lucescu
1 Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări” 2 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 3 Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: “S-a făcut transferul” 4 Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă” la echipa națională: “Prefer să nu-l mai chem” 5 “Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze 6 Kurt Zouma a devenit cel mai scump jucător din Liga 1! Cine se află în spatele starului de 10.000.000 de euro