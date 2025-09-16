Jurnal Antena Sport | Mondialul e misiune posibilă - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Mondialul e misiune posibilă
Lucescu rămâne la națională până la barajele din martie. Federația a făcut anunțul oficial. Joi, Lucescu va da raportul în fața Comitetului Executiv pentru șansele de calificare la Mondial.
