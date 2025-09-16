Jurnal Antena Sport | Mondialul e misiune posibilă - Antena Sport

Închide meniul
Lucescu rămâne la națională până la barajele din martie. Federația a făcut anunțul oficial. Joi, Lucescu va da raportul în fața Comitetului Executiv pentru șansele de calificare la Mondial.

21:25
LIVE SCOREPSV reduce din diferență după intrarea lui Man. Arsenal tranșează partida. Echipele de start la Real Madrid – OM
21:22
Ratare uluitoare în Liga Campionilor. Colegul lui Dennis Man de la PSV avea poarta goală în față
21:20
Andrei Nicolescu, răspuns pentru Zeljko Kopic, după ce antrenorul a cerut transferuri: „Suntem exclusiviști”
20:41
Zeljko Kopic a fost întrebat de o revenire a lui Politic la Dinamo și a răspuns ferm: “A fost căpitanul meu”
20:33
Mihai Stoica anunță o nouă absență pentru duelul cu Botoșani: „E boala anului”
20:05
“Nu va mai avea viață”. Viitor sumbru prevăzut pentru Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit 3 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 4 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” 5 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 6 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles”