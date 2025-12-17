Luis Suarez a semnat! Unde va evolua „El Pistolero” până în decembrie 2026 - Antena Sport

Luis Suarez va împlini vârsta de 39 de ani la data de 24 ianuarie 2026, iar contractul său cu Inter Miami era valabil până la finalul lunii decembrie. După ce a devenit campion cu gruparea din Major League Soccer, acesta a luat o decizie importantă pentru cariera sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deși mulți s-ar fi așteptat să se retragă definitiv din fotbalul profesionist, „El Pistolero” și-a prelungit contractul cu formația americană și va mai juca cel puțin până la finalul anului următor.

Luis Suarez și-a prelungit contractul cu Inter Miami

Luis Suarez va continua să joace fotbal pentru încă cel puțin un sezon, asta după ce starul uruguayan a luat decizia de a-și prelungi contractul cu americanii de la Inter Miami.

Anunțul a fost făcut pe pagina oficială a clubului din Major League Soccer. El va împlini vârsta de 39 de ani în luna ianuarie și va mai juca cel puțin un an alături de Lionel Messi.

Cei doi i-au mai avut alături în acest sezon și pe Sergio Busquets, respectiv Jordi Alba, însă ambii au luat decizia de a se retrage din această activitate.