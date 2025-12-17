Andrei Nicolescu nu a stat pe gânduri, când a fost întrebat de transferul lui Blănuță: „Da” - Antena Sport

S-a vorbit mult despre posibilitatea ca Vladislav Blănuță să semneze cu Dinamo, asta în condițiile în care atacantul român nu pare să mai aibă vreun viitor la Dynamo Kiev.

Andrei Nicolescu a vorbit despre acest subiect și a explicat de ce mutarea ar fi imposibilă în contextul actual. Vârful a plecat pentru două milioane de euro de la FC U Craiova.

Andrei Nicolescu, resemnat în privința lui Blănuță: „Nu se pune problema”

Vladislav Blănuță are toate șansele să plece definitiv de la Dynamo Kiev în această iarnă, acesta fiind aspru criticat de suporterii echipei încă de la sosirea în Ucraina.

Dinamo are nevoie disperată de un atacant pentru această a doua parte a sezonului, iar Andrei Nicolescu a vorbit despre posibilitatea ca acesta să ajungă în Ștefan cel Mare în iarnă.

„(N.r. Îl vreți pe Blănuță?) Dacă ar fi așa, da. S-ar putea, da. Dar e foarte complicat, deja a jucat la două echipe în acest sezon. Nu se poate, teoretic, să joace la o a treia echipă. Practic, vedem. Nu se pune problema cu a fi lăsat liber”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.