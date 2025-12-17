Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Nicolescu nu a stat pe gânduri, când a fost întrebat de transferul lui Blănuță: „Da” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Andrei Nicolescu nu a stat pe gânduri, când a fost întrebat de transferul lui Blănuță: „Da”

Andrei Nicolescu nu a stat pe gânduri, când a fost întrebat de transferul lui Blănuță: „Da”

Daniel Işvanca Publicat: 17 decembrie 2025, 19:12

Comentarii
Andrei Nicolescu nu a stat pe gânduri, când a fost întrebat de transferul lui Blănuță: Da”

Vladislav Blănuță / Profimedia

S-a vorbit mult despre posibilitatea ca Vladislav Blănuță să semneze cu Dinamo, asta în condițiile în care atacantul român nu pare să mai aibă vreun viitor la Dynamo Kiev.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Nicolescu a vorbit despre acest subiect și a explicat de ce mutarea ar fi imposibilă în contextul actual. Vârful a plecat pentru două milioane de euro de la FC U Craiova.

Andrei Nicolescu, resemnat în privința lui Blănuță: „Nu se pune problema”

Vladislav Blănuță are toate șansele să plece definitiv de la Dynamo Kiev în această iarnă, acesta fiind aspru criticat de suporterii echipei încă de la sosirea în Ucraina.

Dinamo are nevoie disperată de un atacant pentru această a doua parte a sezonului, iar Andrei Nicolescu a vorbit despre posibilitatea ca acesta să ajungă în Ștefan cel Mare în iarnă.

„(N.r. Îl vreți pe Blănuță?) Dacă ar fi așa, da. S-ar putea, da. Dar e foarte complicat, deja a jucat la două echipe în acest sezon. Nu se poate, teoretic, să joace la o a treia echipă. Practic, vedem. Nu se pune problema cu a fi lăsat liber”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj
Observator
TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj
O schimbare climatică bruscă aduce Mica Eră Glaciară în Europa: Londra va fi acoperită de gheață trei luni pe an
Fanatik.ro
O schimbare climatică bruscă aduce Mica Eră Glaciară în Europa: Londra va fi acoperită de gheață trei luni pe an
19:05
Alexandru Dobre, anunț despre viitorul lui la Rapid după ce a aflat că va fi urmărit la derby-ul cu FCSB
18:55
VIDEODeian Sorescu, gol atipic în Rizespor – Gaziantep! Cum a punctat fotbalistul român
18:33
„A fost o onoare”. Cosmin Olăroiu, mesaj de adio înaintea posibilei plecări de la naționala Emiratelor Arabe Unite
18:32
Valeriu Iftime se teme de ce e mai rău, dacă FCSB va ajunge în play-off: „Crocodilul ne va mânca pe toți”
17:55
VIDEOLuis Suarez a semnat! Unde va evolua „El Pistolero” până în decembrie 2026
17:55
Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter. Jucătorul pe care a pus ochii antrenorul român
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului 2 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 3 “Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB 4 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 5 FotoNoi imagini cu stadionul din România, de 117.000.000 de euro! Ce echipă va juca aici din 2028 6 Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi BecaliFotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor