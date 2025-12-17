Valeriu Iftime se teme de ce e mai rău, dacă FCSB va ajunge în play-off: „Crocodilul ne va mânca pe toți” - Antena Sport

FC Botoșani are parte de un parcurs de vis în actuala ediție a Ligii 1, asta în condițiile în care în sezonul precedent a fost la un pas de a retrograda în al doilea eșalon al fotbalului românesc.
Valeriu Iftime a vorbit despre parcursul echipei sale în actuala stagiune, dar a transmis că FCSB-ul va avea forța necesară pentru a intra în palay-off, însă și pentru a lupta la titlu.
Valeriu Iftime se teme de revenirea FCSB-ului
FC Botoșani este tot mai sigură de prezența în play-off, având rezultate remarcabile în acest sezon. Valeriu Iftime se teme însă de revenirea FCSB-ului, care luptă de la etapă la etapă pentru a-și asigura prezența în primele șase echipe ale României, la finalul sezonului regulat.
„Noi avem acum un punctaj foarte bun, 38 de puncte, pe care ni-l putem îmbunătăți. Dar nu trebuie să mă plâng apoi că punctele se vor înjumătăți, deoarece punctele se vor înjumătăți pentru toți.
Iar lumea nu trebuie să se uite că FCSB este acum în afara play-off-ului, că nu va rămâne sigur acolo. Dacă echipa lui Gigi Becali trece de Rapid, vă spun clar că Rapid va mai pierde puncte deoarece trebuie să se desfacă și să iasă și la joc.
Atunci o să îl vedeți voi pe Gigi Becali că iar va băga adânc mâna în buzunar și va plăti bani mulți pentru întărirea echipei. Iar domnul Gigi Becali are bani”.
Valeriu Iftime: „Crocodilul ne va mânca pe toți”
„FCSB dacă intră în play-off, atunci ‘crocodilul’ ne va mânca pe toți! Vor veni ca un tăvălug peste noi, nu contează că vor intra de pe locul 5 sau 6, pentru că în play-off o să fie un alt campionat.
Ați văzut ce forță a avut FCSB cu Fayenoord, când a dat drumul la motoare și a venit din spate? Așa o să se întâmple și în play-off.
FCSB are, dintre noi cei care ne aflăm în față, cea mai mare experiență în disputarea unor meciuri cu o asemenea miză. Și sunt și buni.
Acum la prima vedere, noi cei de la FC Botoșani ne vom bate la titlu cu Rapid, Dinamo și Craiova, dar să vă uitați apoi la FCSB dacă intră în play-off”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit prosport.ro.
