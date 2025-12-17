„A fost o onoare”. Cosmin Olăroiu, mesaj de adio înaintea posibilei plecări de la naționala Emiratelor Arabe Unite - Antena Sport

Cosmin Olăroiu a oferit declarații înaintea finalei mici din Arab Cup, dintre Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită. Antrenorul român ar fi decis să plece de pe banca naționalei EAU, după meciul care se va disputa joi.

Cosmin Olăroiu a susținut conferința de presă și a transmis un mesaj prin care a dat de înțeles că acesta va fi ultimul său meci pe banca naționalei Emiratelor Arabe Unite.

Cosmin Olăroiu, mesaj de adio înaintea posibilei plecări de la naționala Emiratelor Arabe Unite

Cosmin Olăroiu a declarat că a fost o adevărată onoare să antreneze Emiratele Arabe Unite, mărturisind că naționala sa are un potențial uriaș, deși a ratat calificarea la World Cup 2026. Antrenorul român a mai subliniat că partidele bifate pe banca naționalei EAU au avut o intensitate aparte, dorind să câștige și finala mică a turneului Arab Cup, ceea ce ar însemna cea mai bună clasare din istorie pentru echipa pe care o pregătește.

„Să fiu selecționerul Emiratelor a însemnat o mare onoare pentru mine. Și mesajul meu cel mai important pentru fanii naționalei e să fie mândri de echipa lor! Pentru că această reprezentativă a arătat un mare potențial și a ajuns la un nivel foarte bun. Sunt convins că această echipă are un viitor strălucit.

Faptul că am fost aici, la acest turneu, e o realizare pentru acest grup de jucători. Mă refer, în primul rând, la jucătorii mai tineri care au evoluat aici. Acest maraton fotbalistic, cu cinci meciuri în 16 zile, se poate încheia acum cu o victorie în finala mică. Asta ne dorim cu toții. Locul 3 ne motivează, pentru că nu știm ce se va întâmpla, la viitoarele ediții. E posibil ca jucătorii care sunt acum aici să nu mai aibă o asemenea șansă pe viitor. De aceea, trebuie să dăm tot ce avem mai bun, pentru a câștiga.