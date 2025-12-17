Alexandru Dobre, anunț despre viitorul lui la Rapid după ce a aflat că va fi urmărit la derby-ul cu FCSB - Antena Sport

Alexandru Dobre a oferit declarații după ce a aflat că va fi urmărit la derby-ul dintre FCSB și Rapid, din ultima etapă din 2025. Scouterii celor de la Utrecht vor fi prezenți pe Arena Națională pentru a-l urmări pe căpitanul giuleștenilor.
Alexandru Dobre ar putea pleca de la Rapid încă din această iarnă. Utrecht e dispusă să-i ofere un salariu de 450.000 de euro pe sezon, însă Dan Șucu cere suma de peste două milioane de euro în schimbul său.
Alexandru Dobre, anunț despre viitorul lui la Rapid după ce a aflat că va fi urmărit la derby-ul cu FCSB
Cu câteva zile înaintea derby-ului cu FCSB, Alexandru Dobre a oferit declarații despre interesul lui Utrecht. Mijlocașul a subliniat că nu este interesat de un transfer, fiind concentrat doar pe ceea ce are de făcut la Rapid.
„Concentrarea mea maximă este pe Rapid. Sunt jucătorul Rapidului. Tot ce vine din exterior nu mă afectează, nu mă interesează. Focusul meu este aici. Mă dedic în totalitate, așa cum o fac mereu, și să reușesc alături de colegii mei să ne bucurăm și să aducem acea victorie cu FCSB, pentru că ne dorim foarte mult.
Cum am spus, nu îmi fac deocamdată planuri. Mă concentrez de la zi la zi, de la săptămână la săptămână, lună la lună, să scot maximum din ceea ce pot.
Câteodată îmi iese, câteodată nu, dar cu siguranță știu un singur lucru, că mă dedic în totalitate și sper din suflet să ne îndeplinim obiectivele în acest sezon, după care vom vedea ceea ce va urma pe plan individual. Sunt fericit unde sunt. Pentru mine este o plăcere să fiu alături de colegii mei zilnic și mă simt foarte bine unde sunt”, a declarat Alexandru Dobre, conform gsp.ro.
FCSB și Rapid se vor înfrunta în etapa a 21-a din Liga 1. Partida se va disputa duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională.
- Valeriu Iftime se teme de ce e mai rău, dacă FCSB va ajunge în play-off: „Crocodilul ne va mânca pe toți”
- Legendele lui Dinamo nu-l mai vor pe Dennis Politic. Reacții categorice: „Ciorbă reîncălzită / A făcut o greșeală”
- Giovanni Becali, nou mesaj despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB. Anunțul făcut după replica jucătorului
- Noua țintă a lui Gigi Becali. Presa din străinătate a aflat totul: „E urmărit de FCSB”
- Gigi Becali a ofertat un mare dinamovist pentru a fi antrenor la FCSB. Dezvăluire incendiară