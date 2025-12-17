Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alexandru Dobre, anunț despre viitorul lui la Rapid după ce a aflat că va fi urmărit la derby-ul cu FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Alexandru Dobre, anunț despre viitorul lui la Rapid după ce a aflat că va fi urmărit la derby-ul cu FCSB

Alexandru Dobre, anunț despre viitorul lui la Rapid după ce a aflat că va fi urmărit la derby-ul cu FCSB

Viviana Moraru Publicat: 17 decembrie 2025, 19:05

Comentarii
Alexandru Dobre, anunț despre viitorul lui la Rapid după ce a aflat că va fi urmărit la derby-ul cu FCSB

Alexandru Dobre, la Rapid/ Sport Pictures

Alexandru Dobre a oferit declarații după ce a aflat că va fi urmărit la derby-ul dintre FCSB și Rapid, din ultima etapă din 2025. Scouterii celor de la Utrecht vor fi prezenți pe Arena Națională pentru a-l urmări pe căpitanul giuleștenilor. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandru Dobre ar putea pleca de la Rapid încă din această iarnă. Utrecht e dispusă să-i ofere un salariu de 450.000 de euro pe sezon, însă Dan Șucu cere suma de peste două milioane de euro în schimbul său. 

Alexandru Dobre, anunț despre viitorul lui la Rapid după ce a aflat că va fi urmărit la derby-ul cu FCSB 

Cu câteva zile înaintea derby-ului cu FCSB, Alexandru Dobre a oferit declarații despre interesul lui Utrecht. Mijlocașul a subliniat că nu este interesat de un transfer, fiind concentrat doar pe ceea ce are de făcut la Rapid. 

„Concentrarea mea maximă este pe Rapid. Sunt jucătorul Rapidului. Tot ce vine din exterior nu mă afectează, nu mă interesează. Focusul meu este aici. Mă dedic în totalitate, așa cum o fac mereu, și să reușesc alături de colegii mei să ne bucurăm și să aducem acea victorie cu FCSB, pentru că ne dorim foarte mult. 

Cum am spus, nu îmi fac deocamdată planuri. Mă concentrez de la zi la zi, de la săptămână la săptămână, lună la lună, să scot maximum din ceea ce pot. 

Reclamă
Reclamă

Câteodată îmi iese, câteodată nu, dar cu siguranță știu un singur lucru, că mă dedic în totalitate și sper din suflet să ne îndeplinim obiectivele în acest sezon, după care vom vedea ceea ce va urma pe plan individual. Sunt fericit unde sunt. Pentru mine este o plăcere să fiu alături de colegii mei zilnic și mă simt foarte bine unde sunt”, a declarat Alexandru Dobre, conform gsp.ro. 

FCSB și Rapid se vor înfrunta în etapa a 21-a din Liga 1. Partida se va disputa duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională. 

Fostul ministru Răzvan Cuc, filmat când ar fi negociat şpaga de la RAR într-un restaurant din CapitalăFostul ministru Răzvan Cuc, filmat când ar fi negociat şpaga de la RAR într-un restaurant din Capitală
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj
Observator
TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj
O schimbare climatică bruscă aduce Mica Eră Glaciară în Europa: Londra va fi acoperită de gheață trei luni pe an
Fanatik.ro
O schimbare climatică bruscă aduce Mica Eră Glaciară în Europa: Londra va fi acoperită de gheață trei luni pe an
18:55
VIDEODeian Sorescu, gol atipic în Rizespor – Gaziantep! Cum a punctat fotbalistul român
18:33
„A fost o onoare”. Cosmin Olăroiu, mesaj de adio înaintea posibilei plecări de la naționala Emiratelor Arabe Unite
18:32
Valeriu Iftime se teme de ce e mai rău, dacă FCSB va ajunge în play-off: „Crocodilul ne va mânca pe toți”
17:55
VIDEOLuis Suarez a semnat! Unde va evolua „El Pistolero” până în decembrie 2026
17:55
Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter. Jucătorul pe care a pus ochii antrenorul român
17:37
Antrenorul lui Răzvan Marin, în gardă înaintea meciului contra Craiovei: „Poate provoca momente neplăcute adversarului”
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului 2 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 3 “Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB 4 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 5 FotoNoi imagini cu stadionul din România, de 117.000.000 de euro! Ce echipă va juca aici din 2028 6 Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi BecaliFotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor