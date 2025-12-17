Deian Sorescu, gol atipic în Rizespor - Gaziantep! Cum a punctat fotbalistul român - Antena Sport

Închide meniul
Deian Sorescu, gol atipic în Rizespor - Gaziantep! Cum a punctat fotbalistul român

Deian Sorescu, gol atipic în Rizespor – Gaziantep! Cum a punctat fotbalistul român
VIDEO

Deian Sorescu, gol atipic în Rizespor – Gaziantep! Cum a punctat fotbalistul român

Daniel Işvanca Publicat: 17 decembrie 2025, 18:55

Deian Sorescu, gol atipic în Rizespor – Gaziantep! Cum a punctat fotbalistul român

Deian Sorescu / Profimedia

Deian Sorescu și Alexandru Maxim au fost titular miercuri seară în meciul dintre Rizespor și Gaziantep, din Cupa Turciei. Echipa unde evoluează Valentin Mihăilă s-a impus într-un mod categoric, scor 5-2.

Unul dintre golurile formației oaspete a fost înscris de internaționalul Deian Sorescu, care a profitat de o eroare incredibilă a portarului advers, Erdem Canpolat.

Deian Sorescu, gol după o eroare uriașă a portarului Erdem Canpolat

Deian Sorescu și Alexandru Maxim sunt doi dintre jucătorii indispensabili ai celor de la Gaziantep. Ambii au fost titulari miercuri în disputa contra celor de la Rizespor, din Cupa Turciei.

Fundașul român a marcat unul dintre cele două goluri ale echipei sale, care a pierdut de o manieră categorică în deplasare, scor 2-5. Sorescu a profitat de o mare eroare a portarului advers Erdem Canpolat, care i-a pus mingea pe tavă.

