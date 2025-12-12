Daniel Pancu încă mai speră la play-off: "E o misiune grea, dar nu capitulăm!" - Antena Sport

CFR Cluj a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a 20-a a Ligii 1. Învingătorii au marcat prin Cordea ‘6, ’46, ‘90+6 (penalty).

Daniel Pancu încă mai speră la o revenire spectaculoasă a CFR-ului în clasament. El a găsit punctul problematic al ardelenilor: lipsa de încredere! Asta s-a întâmplat şi la 2-1, când Csikszereda a fost la un pas să revină în joc.

“Pierdem încrederea, ei prind curaj. Apoi nu am mai pus probleme, nu am avut nici măcar un fault. Am pierdut încrederea. Asta s-a întâmplat. De-asta au fost doar două victorii în 15 etape. Deja cu mine aici sunt trei victorii. Păcat că şi Louis şi Matei sunt suspendaţi, la Botoşani. Încercăm să câștigăm toate meciurile. Putem să visăm, din visat nu ne poate opri nimeni. Vom vedea din ianuarie ce va fi. Când ai multe puncte de recuperat, joci sub presiune și presiune nu duce la nimic bun. Nu cedăm. Nu capitulăm.”, a declarat Daniel Pancu pentru digisport.ro.

CFR Cluj urmează să întâlnească pe FC Botoşani, în deplasare, pe 19 decembrie, la ora 20.00.