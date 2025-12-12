Mario Camora atrage atenția, după CFR - Csikszereda 3-1: „Trebuie să riscăm tot” - Antena Sport

CFR Cluj s-a apropiat la cinci puncte de zona de play-off, după ce s-a impus cu scorul de 3-1 în fața celor de la Csikszereda, în jocul care a deschis etapa cu numărul 20 din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Cordea a fost cel mai bun jucător de pe teren, fostul fotbalist al celor de la FCSB reușind să marcheze o triplă în poarta apărată de Eduard Pap.

Mario Camora: „Cupa este importantă pentru noi”

Cu nevoie de victorie pentru a menține aprinse speranțele pentru play-off, CFR Cluj a avut nevoie de inspirația lui Andrei Cordea pentru a lua toate cele trei puncte din confruntarea cu Csikszereda.

Victoria este mai degrabă una de moral pentru formația antrenată de Daniel Pancu, care se concentrează mai mult pe câștigarea Cupei, așa cum a declarat la flash-interviu și Mario Camora.

„Știam că va fi un meci complicat, o echipă care nu avea nimic de pierdut, aproape de noi în clasament. Echipa a intrat bine, am dat gol, la pauză am vorbit să încercăm să dăm golul doi, la prima lor greșeală am dat și gol. Ne-am retras puțin, am tremurat, nu știu de ce. Am revenit după golul lor, am punctat și s-a închis meciul.