Mario Camora atrage atenția, după CFR - Csikszereda 3-1: „Trebuie să riscăm tot” - Antena Sport

Mario Camora atrage atenția, după CFR - Csikszereda 3-1: „Trebuie să riscăm tot"

Home | Fotbal | Liga 1 | Mario Camora atrage atenția, după CFR – Csikszereda 3-1: „Trebuie să riscăm tot"

Mario Camora atrage atenția, după CFR – Csikszereda 3-1: „Trebuie să riscăm tot”

Daniel Işvanca Publicat: 12 decembrie 2025, 22:46

Mario Camora atrage atenția, după CFR – Csikszereda 3-1: Trebuie să riscăm tot”

Mario Camora / SPORT PICTURES

CFR Cluj s-a apropiat la cinci puncte de zona de play-off, după ce s-a impus cu scorul de 3-1 în fața celor de la Csikszereda, în jocul care a deschis etapa cu numărul 20 din Liga 1.

Andrei Cordea a fost cel mai bun jucător de pe teren, fostul fotbalist al celor de la FCSB reușind să marcheze o triplă în poarta apărată de Eduard Pap.

Mario Camora: „Cupa este importantă pentru noi”

Cu nevoie de victorie pentru a menține aprinse speranțele pentru play-off, CFR Cluj a avut nevoie de inspirația lui Andrei Cordea pentru a lua toate cele trei puncte din confruntarea cu Csikszereda.

Victoria este mai degrabă una de moral pentru formația antrenată de Daniel Pancu, care se concentrează mai mult pe câștigarea Cupei, așa cum a declarat la flash-interviu și Mario Camora.

„Știam că va fi un meci complicat, o echipă care nu avea nimic de pierdut, aproape de noi în clasament. Echipa a intrat bine, am dat gol, la pauză am vorbit să încercăm să dăm golul doi, la prima lor greșeală am dat și gol. Ne-am retras puțin, am tremurat, nu știu de ce. Am revenit după golul lor, am punctat și s-a închis meciul.

Prima repriză noi am dominat jocul, am avut posesie, schimbări de direcție, dar era doar 1-0. După am avut puține ocazii. Cu timpul, vom îndrepta. Sperăm să ne odihnim, avem apoi un meci greu la Botoșani, sperăm să câștigăm. La pregătirea de iarnă vom avea mai mult timp să lucrăm împreună.

E o victorie importantă, de moral. La Craiova am jucat prost, dar am scos un punct. Nu a fost un rezultat negativ pentru noi. Astăzi, o victorie. Trebuie să ne gândim de la meci la meci. E greu să ajungem la locul 6, dar trebuie să riscăm tot. Nu trebuie să ne gândim la altceva, decât să câștigăm toate meciurile. Cupa este importantă pentru noi”, a declarat Mario Camora, potrivit digisport.ro.

1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 3 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 4 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 5 Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro 6 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord
