Robert Ilyes trage un semnal de alarmă, după CFR Cluj - Csikszereda 3-1: „Am făcut cadouri” - Antena Sport

După ce etapa trecută a remizat pe terenul Universității Craiova, CFR Cluj s-a impus cu scorul de 3-1 în fața celor de la Csikszereda. Duelul care a deschis etapa cu numărul 20 din Liga a fost unul controlat de gazde.
Chiar dacă ciucanii au redus la un moment dat din diferență, Andrei Cordea și-a desăvârșit seara cu marcarea celui de-al treilea gol, în urma unei lovituri de la 11 metri.
Robert Ilyes cere întăriri la Csikszereda
CFR Cluj a primit vineri seară vizita celor de la Csikszereda, iar gruparea antrenată de Daniel Pancu s-a impus, grație triplei reușite de Andrei Cordea. Fostul jucător de la FCSB a avut parte de o seară de vis.
După fluierul final, antrenorul oaspeților s-a plâns de erorile făcute de „elevii” săi și a tras un semnal de alarmă cu privire la situația privind aducerea de noi jucători la iarnă.
„Sunt trei greșeli personale, am făcut cadouri. Sunt mulțumit de jocul echipei, am fost organizați, nu prea am dat spații, nu au fost periculoși. Am blocat destul de bine, dar în a doua repriză am început cu un cadou. Greșeli personale care nu-mi vine să cred ca antrenor. Am avut 7 juniori din academie pe bancă.
Sincer, îmi doresc să lucrez cu niște jucători cu calitate. Asta e situația momentan, rămâne de văzut ce va hotărî conducerea. Campionatul din play-out va fi un alt campionat. Să vedem dacă vom lua decizii bune pentru club, dacă nu, trebuie să acceptăm realitatea. Craiova este o echipă bună, joacă cel mai frumos fotbal din Liga 1. Mi-a părut rău că a pierdut cu Sparta Praga, ne așteaptă o partidă foarte dificilă. Locul nostru din clasament de acum este extraordinar”, a declarat Robert Ilyes, potrivit digisport.ro.
