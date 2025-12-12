Cosmin Olăroiu s-a calificat în semifinalele FIFA Arab Cup, după 7-6 la penalty-uri - Antena Sport

Emiratele Arabe Unite, cu Cosmin Olăoiu selecţioner, a jucat contra Algeriei. Reprezentativa pregătită de român a fost conducă cu 1-0, dar a restabilit egalitatea. Meciul a fost dus în prelungi şi cum nu s-a mai marcat nici în cele două reprize, s-a ajuns şi la penalty-uri.

La punctul cu var, câștig de cauză a avut echipa antrenorului român, care s-a impus cu 7-6. Pentru Cosmim Olăoiu aceste meciuri erau examenul final. Cu alte cuvinte, în partida cu Algeria românul şi-a jucat postul.

În semifinale FIFA Arab Cup, Emiratele Arabe Unite vor întâlni marea favorită a acestui turneu, Maroc. Iordania și Arabia Saudită dispută celălalt meci al semifinalelor.