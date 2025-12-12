CFR Cluj, fără Louis Munteanu în deplasarea de la Botoșani! Pe cine nu se va mai putea baza Daniel Pancu - Antena Sport

Închide meniul
CFR Cluj, fără Louis Munteanu în deplasarea de la Botoșani! Pe cine nu se va mai putea baza Daniel Pancu

CFR Cluj, fără Louis Munteanu în deplasarea de la Botoșani! Pe cine nu se va mai putea baza Daniel Pancu

CFR Cluj, fără Louis Munteanu în deplasarea de la Botoșani! Pe cine nu se va mai putea baza Daniel Pancu

Daniel Işvanca Publicat: 12 decembrie 2025, 23:26

CFR Cluj, fără Louis Munteanu în deplasarea de la Botoșani! Pe cine nu se va mai putea baza Daniel Pancu

Louis Munteanu în meciul cu Csikszereda / SPORT PICTURES

CFR Cluj a luat trei puncte din confruntarea cu Csikszereda, acesta fiind meciul care a deschis etapa cu numărul 20 din Liga 1. Andrei Cordea a fost cel mai bun jucător de pe teren, acesta reușind să marcheze toate cele trei goluri ale echipei sale.

Din păcate, Daniel Pancu a primit și două vești proaste. În deplasarea de la Botoșani, acesta nu se va putea baza pe Louis Munteanu și Matei Ilie.

CFR Cluj, fără Louis Munteanu și Matei Ilie la Botoșani

CFR Cluj va avea o deplasare infernală în ultimul meci din 2025. Clubul antrenat de Daniel Pancu va juca etapa viitoare pe terenul celor de la FC Botoșani, echipă care nu a pierdut niciun meci „acasă” în acest sezon.

La această partidă, tehnicianul ardelenilor nu se va putea baza pe doi dintre cei mai importanți jucători. Louis Munteanu a primit un cartonaș galben pentru proteste și va rata jocul cu revelația Ligii 1.

Mai mult decât atât, Matei Ilie a fost și el avertizat în meciul cu Csikszereda, iar fundașul va rata, de asemenea, disputa din etapa cu numărul 21.

1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 3 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 4 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 5 Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro 6 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord
