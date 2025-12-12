Iuliu Mureşan, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu. I-a fost scăzut preţul: "Eu sper să fie măcar..." - Antena Sport

Iuliu Mureşan a anunţat că Louis Muteanu va fi transferat în această iarnă, rămâne de văzut însă pe ce bani pleacă din Ardeal. Oficialul CFR-ului vrea măcar 7 milioane de euro în schimbul lui, dar ştie că situaţia financiară a clubului este dificilă, deci nu este exclus ca suma să fie şi mai mică.

„Sunt într-adevăr mari probleme financiare. Clubul nu stă prea bine la acest capitol și din păcate soluția este vânzarea de jucători. Suntem într-o situație complicată, dar eu sper ca Louis Munteanu să se transfere la alt club și să profităm de acest lucru și să rezolvăm problemele. Cu siguranță nu îl vom da la o sumă mică pe Louis Munteanu. Vor fi milioane de euro, dar cu siguranță nu vor fi 18 milioane de euro. Eu sper să fie măcar o sumă de 7-8 milioane de euro. Important e să fie dorit de un club pe suma asta și el să fie de acord să plece la acea echipă”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit Digi Sport.

În vară, patronul CFR-ului a refuzat o ofertă de 10 milioane de euro făcută de Rennes, acum s-ar mulţumi şi cu mai puţin.