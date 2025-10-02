Jurnal Antena Sport | Papeau s-a întors în România - Antena Sport

Lovitură pentru Liverpool, la câteva zile după eșecul cu Galatasaray! Va lipsi până în noiembrie

LIVE SCORE Rayo – Shkendija 2-0 şi Dinamo Kiev – Crystal Palace 0-2. Blănuţă, introdus pe final. Celta Vigo – PAOK (22:00)

LIVE TEXT FCSB – Young Boys 0-2. Politic, aproape să marcheze. Ocazii mari ratate de campioană

VIDEO Comunicatul Jandarmeriei după scandalul de la FCSB – Young Boys. Patru elvețieni, scoși de pe Arena Națională

1

Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj

2

Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca”

3

A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs”

4

Foto Primele imagini cu Giorgios, fiul lui Ianis si al Elenei Hagi. Nepotul “Regelui” a fost botezat

5

Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul”

6

Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: “După, nu e problema mea”