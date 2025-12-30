Gigi Becali a anunţat unde joacă Alibec: "Şi-a scos banii!" Răsturnare de situaţie cu transferul atacantului - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a anunţat unde joacă Alibec: "Şi-a scos banii!" Răsturnare de situaţie cu transferul atacantului

Gigi Becali a anunţat unde joacă Alibec: "Şi-a scos banii!" Răsturnare de situaţie cu transferul atacantului

Gigi Becali a anunţat unde joacă Alibec: “Şi-a scos banii!” Răsturnare de situaţie cu transferul atacantului

Radu Constantin Publicat: 30 decembrie 2025, 18:49

Gigi Becali a anunţat unde joacă Alibec: Şi-a scos banii! Răsturnare de situaţie cu transferul atacantului

Denis Alibec, într-un meci / Sport Pictures

Gigi Becali a anunaţat că FSCB are atacant! Denis Alibec face cantonamentul cu FCSB în această iarnă şi rămâne la echipă. În acest context, latifundiarul a declarat că nu mai transferă alt atacant la echipă.

”M-a întrebat Mihai ce facem cu Alibec, dacă îl luăm în cantonament. Eu am zis că încă am încredere, că poate face un cantonament și să fie cel mai tare atacant. Eu am încredere în Alibec. I-am spus că Alibec și-a scos banii, că i-a dat pasă de gol lui Miculescu și și-a scos banii. Mihai m-a întrebat pe mine și i-am spus că Alibec va merge în cantonament și vreau să fie Alibec ăla. Poate să fie cel mai bun. Dacă face un cantonament bun și se antrenează, poate să fie cel mai bun atacant din România. Avem multe meciuri, că noi o să jucăm multe”, a declarat Becali.

Becali îi promite lui Alibec că va avea şansa lui să joace. “N-avem două în Europa League, mai avem încă 10 meciuri în Europa League, o să vezi tu. Dacă el se antrenează bine, poate să fie așa cum am zis, un meci el, un meci Bîrligea. Noi avem trei obiective, Cupa, campionatul și Europa League. Câștigate toate trei. Cel mai accesibil e campionatul. Trebuie să batem 19 etape, să câștigăm 19 meciuri, sau pe final de play-off să nu mai avem nevoie de ele. Transferurile sunt până pe 9 februarie, să vedem cum se prezintă Alibec în cantonament. Vedem cum vine din cantonament și apoi vedem dacă luăm atacant. Dacă Alibec e bun, nu are rost să luăm atacant”, a declarat Gigi Becali, la Liga Digisport.

 

