Dinamo, nou antrenor lângă Zeljko Kopic. Staff-ul tehnic se întăreşte cu un fost căpitan - Antena Sport

Dinamo face o mutare interesantă în staff-ul tehnic al echipei. Roș-albii îl aduc pe Răzvan Patriche (39 de ani) în echipa lui Zeljko Kopic, care va avea rol de antrenor secund.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul căpitan de la Dinamo s-a retras în vară din activitatea fotbalistică şi se va alătura acum formaţiei din Ştefan cel Mare ca antrenor secund, anunţă gsp.ro. El se va alătura echipei la reunirea lotului și va merge cu Dinamo în cantonamentul din Lara, Antalya.

După ce s-a retras din fotbal, Patriche a fost antrenor secund la cea de-a doua echipă a dinamoviştilor, din Liga a 3-a. “Dinamo e suficient de bună să lupte la titlu. Eu zic că sezonul ăsta Dinamo va ocupa unul dintre primele 3 locuri. Joacă un fotbal frumos, are jucători de calitate, în mare parte nucleul a fost păstrat, sunt aceleași principii și nu prea se abat de la ele”, declara recent Patriche despre şansele formaţiei din Ştefan cel Mare la titlu.

Ca jucător, Patriche a evoluat la Sportul, FCSB Târgu Mureş, CSU Craiova, Clinceni, Afumaşi şi Dinamo Bucureşti. Pentru câini a evoluat în trei sezoane, în 84 de partide, şi a marcat 4 goluri.