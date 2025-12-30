Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo, nou antrenor lângă Zeljko Kopic. Staff-ul tehnic se întăreşte cu un fost căpitan - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo, nou antrenor lângă Zeljko Kopic. Staff-ul tehnic se întăreşte cu un fost căpitan

Dinamo, nou antrenor lângă Zeljko Kopic. Staff-ul tehnic se întăreşte cu un fost căpitan

Radu Constantin Publicat: 30 decembrie 2025, 17:02

Comentarii
Dinamo, nou antrenor lângă Zeljko Kopic. Staff-ul tehnic se întăreşte cu un fost căpitan

Zeljko Kopic și jucătorii lui Dinamo / SPORT PICTURES

Dinamo face o mutare interesantă în staff-ul tehnic al echipei. Roș-albii îl aduc pe Răzvan Patriche (39 de ani) în echipa lui Zeljko Kopic, care va avea rol de antrenor secund.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul căpitan de la Dinamo s-a retras în vară din activitatea fotbalistică şi se va alătura acum formaţiei din Ştefan cel Mare ca antrenor secund, anunţă gsp.ro. El se va alătura echipei la reunirea lotului și va merge cu Dinamo în cantonamentul din Lara, Antalya.

După ce s-a retras din fotbal, Patriche a fost antrenor secund la cea de-a doua echipă a dinamoviştilor, din Liga a 3-a. “Dinamo e suficient de bună să lupte la titlu. Eu zic că sezonul ăsta Dinamo va ocupa unul dintre primele 3 locuri. Joacă un fotbal frumos, are jucători de calitate, în mare parte nucleul a fost păstrat, sunt aceleași principii și nu prea se abat de la ele”, declara recent Patriche despre şansele formaţiei din Ştefan cel Mare la titlu.

Răzvan Patriche, în timpul unui meci al lui Dinamo

Ca jucător, Patriche a evoluat la Sportul, FCSB Târgu Mureş, CSU Craiova, Clinceni, Afumaşi şi Dinamo Bucureşti. Pentru câini a evoluat în trei sezoane, în 84 de partide, şi a marcat 4 goluri.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026
Observator
Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026
O glorie a lui Dinamo, umilită de Ionuț Negoiță: „I-a oferit un apartament, dar apoi a aflat că nu e al lui! A izbucnit în plâns”
Fanatik.ro
O glorie a lui Dinamo, umilită de Ionuț Negoiță: „I-a oferit un apartament, dar apoi a aflat că nu e al lui! A izbucnit în plâns”
16:59
Bernadette Szocs, cea mai bună jucătoare română de tenis de masă în 2025! Topul realizat de Federaţie
16:34
FotoFotbalul „de tarla” din Anglia, peste Superliga: număr record de fani la un meci de liga a opta!
16:24
“Legea Wenger” privind offside-ul, aproape de a fi implementată! Declaraţia şefului FIFA, Gianni Infantino
16:14
Max Verstappen, peste Lando Norris în opinia piloților și a șefilor din F1. Distincțiile câștigate de olandez
16:09
Jaqueline Cristian, ambiții uriașe pentru anul 2026. De ce nu mai sărbătorește revelionul de 5 ani
16:08
EXCLUSIVAdrian Ilie și-a dezvăluit dorința pentru anul 2026: “Pe plan sportiv”
Vezi toate știrile
1 Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase 2 FotoCe a făcut Anthony Joshua înainte de accidentul teribil în care a fost rănit, iar alte două persoane au murit! 3 A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi 4 VIDEO & FOTOPrimele imagini cu Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat. Starea boxerului 5 Pleacă de la Universitatea Craiova! “Bombă” la clubul din Bănie la final de 2025 6 Cristiano Bergodi i-a dat afară! Universitatea Cluj renunţă la trei jucători
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase