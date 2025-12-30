Cerinţa lui Cosmin Olăroiu să fie selecţioner al României. Gino Iorgulescu, dezvăluire despre negocierea secretă cu Burleanu - Antena Sport

Gino Iorgulescu a dezvăluit un plan mai puţin ştiut pe care Răzvan Burleanu l-a avut pentru prima reprezentativă a României. Şeful FRF a negociat cu Cosmin Olăroiu preluarea primei reprezentative, înainte ca Mircea Lucescu să ajungă selecţioner. Ce s-a întâmplat de Olăroiu nu a mai ajuns pe banca României şi unde negocierile s-au oprit?

Gino Iorgulescu, un apropiat al lui Cosmin Olăroiu, a dat detalii mai puţin ştiute despre tratativele purtate între Olăroiu şi Burleanu.

„Nu avem altă soluție decât Mircea Lucescu. Cu Cosmin Olăroiu a mai fost o discuție de a veni la echipa națională acum câțiva ani. Nu a fost vorba de bani! Doar că a propus un proiect de zece ani și doi ani să nu i se dea ultimatum dacă nu se califică la un Campionat European sau un Campionat Mondial. Dacă se califică, bine, dacă nu, să meargă înainte”, a mărturisit Gino Iorgulescu, pentru Pro Sport.

Cosmin Olăroiu nu a mai antrenat în România din 2007, atunci când pleca de la FCSB pentru prima lui experienţă în fotbalul arab, la Al-Hilal. Între timp, Oli a ales să pregătească selecţionata Emiratele Arabe Unite, dar a ratat calificarea la Mondial.