Gigi Becali s-a supărat pe Florin Tănase: "Nu-i spun «La mulţi ani!», i-am închis telefonul"! Care este motivul - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că s-a supărat pe Florin Tănase, care astăzi a împlinit 31 de ani. Becali a fost deranjat că Tănase a vrut să plece în China pe un salariu de 1.3 milioane de euro pe an.

Becali îl numea constant pe Tănase “prietenul” lui. Tănase, la rândul lui, îl numea “Ferguson” pe Becali. Patronul FCSB-ului nu înţelege de ce Tănase dorea să plece de la FCSB în China, în condiţiile în care acolo ar fi câştigat doar cu 300 de mii de euro mai mult decât primeşte la campioana României.

Gigi Becali, deranjat că Florin Tănase a vrut să plece în China: “Nu ţi-e ruşine?”

“Nu-i spun niciun «La mulţi ani» că m-a supărat. M-a sunat că are ofertă din China, şi tralala, şi tralala. Dă banii. Noi aveam convenţie. Bine, mă, pleacă. Dacă zicea că am 3 milioane pe un an… Pleacă pe China pe un milion 300. Ţie nu ţi-e ruşine? Şi i-am închis telefonul. M-a sunat el înapoi, să-mi spună că nu mai pleacă, nu i-am mai răspuns.

Păi eşti prietenul meu, tu iei la mine un milion şi-mi spui că pleci în China pe 1 milion 300. A vorbit MM cu el, că mai vrea un an. I-am zis ‘Da, dacă luăm campionatul’. A zis că luăm sigur campionatul. Dacă jucătorii spun că luăm sigur campionatul, eu ce să spun?”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.