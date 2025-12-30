Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB: "Orice ofertă!" Gigi Becali cere 10 milioane de euro! - Antena Sport

Ștefan Târnovanu e gata să plece de la FCSB şi anunţă că e dispus să ia în calcule orice ofertă care vine pentru el.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portarul crede că este momentul să facă un alt pas important în cariera lui, după ce la gruparea bucureşteană a atins tot ce putea realiza, crede el.

“Da, aș vrea să fac încă un pas către o ligă mai competitivă. Aș lua în considerare orice ofertă, ținând cont de ce este mai bine pentru familia mea și pentru club. Și apoi aș lua o decizie”, a declarat portarul într-un interviu pentru site-ul transfery.info.

Plecarea lui Ştefan Târnovanu de la FCSB nu e însă una facilă, mai ales că Gigi Becali a ridicat preţul portarului. Latifundiarul vrea 10 milioane de euro în cazul unui transfer.

Dezvăluirea a fost făcută în vară, de Giovanni Becali, atunci când s-a discutat intens despre o posibilă plecare a lui Târnovanu de la gruparea roș-albastră. Atunci Giovanni Becali a recunoscut că a avut o ofertă de 2,5 milioane de euro, Becali a renunţat la clauza de 10 milioane de euro, dar a cerut dublu, 5 milioane de euro!