Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB: "Orice ofertă!" Gigi Becali cere 10 milioane de euro! - Antena Sport

Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB: "Orice ofertă!" Gigi Becali cere 10 milioane de euro!

Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB: "Orice ofertă!" Gigi Becali cere 10 milioane de euro!

Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB: “Orice ofertă!” Gigi Becali cere 10 milioane de euro!

Radu Constantin Publicat: 30 decembrie 2025, 18:05

Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB: Orice ofertă! Gigi Becali cere 10 milioane de euro!

Ștefan Târnovanu / Profimedia

Ștefan Târnovanu e gata să plece de la FCSB şi anunţă că e dispus să ia în calcule orice ofertă care vine pentru el.

Portarul crede că este momentul să facă un alt pas important în cariera lui, după ce la gruparea bucureşteană a atins tot ce putea realiza, crede el.

“Da, aș vrea să fac încă un pas către o ligă mai competitivă. Aș lua în considerare orice ofertă, ținând cont de ce este mai bine pentru familia mea și pentru club. Și apoi aș lua o decizie”, a declarat portarul într-un interviu pentru site-ul transfery.info.

Plecarea lui Ştefan Târnovanu de la FCSB nu e însă una facilă, mai ales că Gigi Becali a ridicat preţul portarului. Latifundiarul vrea 10 milioane de euro în cazul unui transfer.

Dezvăluirea a fost făcută în vară, de Giovanni Becali, atunci când s-a discutat intens despre o posibilă plecare a lui Târnovanu de la gruparea roș-albastră. Atunci Giovanni Becali a recunoscut că a avut o ofertă de 2,5 milioane de euro, Becali a renunţat la clauza de 10 milioane de euro, dar a cerut dublu, 5 milioane de euro!

