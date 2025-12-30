Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, anunţ surprinzător despre transferul lui Kevin Ciubotaru! Ce mai aduce: "Orice s-ar întâmpla, luăm" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, anunţ surprinzător despre transferul lui Kevin Ciubotaru! Ce mai aduce: “Orice s-ar întâmpla, luăm”

Gigi Becali, anunţ surprinzător despre transferul lui Kevin Ciubotaru! Ce mai aduce: “Orice s-ar întâmpla, luăm”

Bogdan Stănescu Publicat: 30 decembrie 2025, 18:32

Comentarii
Gigi Becali, anunţ surprinzător despre transferul lui Kevin Ciubotaru! Ce mai aduce: Orice s-ar întâmpla, luăm

Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre Kevin Ciubotaru (21 de ani). Patronul FCSB-ului a transmis că totul a intrat în stand-by, având în vedere că nu a mai fost contactat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a subliniat că va aduce neapărat în această iarnă un mijlocaş central.

Gigi Becali, despre Kevin Ciubotaru: “Niciun semn nu a dat”

“Mă bazez pe revenirea jucătorilor, pe fundaş central luat. Vreau un mijlocaş central (n.r: Aţi pus ochii pe cineva?) Ei tot cercetează. Stai să vedem David Miculescu, dacă îşi revine. Mijlocaş central, orice s-ar întâmpla, luăm.

(n.r: cu Kevin Ciubotaru) Eu l-am sunat pe taică-su şi am stabilit că vorbim după ultimul meci. Niciun semn nu a dat. Nu e încântat. Am lăsat-o aşa, nu m-a mai interesat. E posibil să fie, dacă pe oameni nu-i interesează…”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât câştigă un român din Germania ca asistent medical. Surpriza când a publicat fluturaşul de salariu
Observator
Cât câştigă un român din Germania ca asistent medical. Surpriza când a publicat fluturaşul de salariu
Florin Tănase vrea să plece de la FCSB și l-a supărat pe Gigi Becali: ”Nici nu-i spun la mulți ani!”
Fanatik.ro
Florin Tănase vrea să plece de la FCSB și l-a supărat pe Gigi Becali: ”Nici nu-i spun la mulți ani!”
20:42
Dinamo pregăteşte transferul momentului. Jucătorul nu merge la FCSB şi aşteaptă să semneze
20:35
EXCLUSIVCum l-a numit Daniel Pancu pe atacantul FCSB-ului, Daniel Bîrligea!
19:50
EXCLUSIVCristi Borcea a calculat în procente şansele României de a trece de Turcia! Cei 3 jucători pe care se bazează
19:49
Roma, Inter sau Juventus? Impresarul lui Radu Drăguşin a anunţat că merge la Tottenham să-i decidă viitorul
19:23
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1!
18:49
Gigi Becali a anunţat unde joacă Alibec: “Şi-a scos banii!” Răsturnare de situaţie cu transferul atacantului
Vezi toate știrile
1 Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase 2 FotoCe a făcut Anthony Joshua înainte de accidentul teribil în care a fost rănit, iar alte două persoane au murit! 3 A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi 4 VIDEO & FOTOPrimele imagini cu Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat. Starea boxerului 5 Pleacă de la Universitatea Craiova! “Bombă” la clubul din Bănie la final de 2025 6 Denis Drăguș și-a dat acordul! Revenire spectaculoasă pentru fotbalistul român
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase