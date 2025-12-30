Gigi Becali, anunţ surprinzător despre transferul lui Kevin Ciubotaru! Ce mai aduce: "Orice s-ar întâmpla, luăm" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre Kevin Ciubotaru (21 de ani). Patronul FCSB-ului a transmis că totul a intrat în stand-by, având în vedere că nu a mai fost contactat.

Becali a subliniat că va aduce neapărat în această iarnă un mijlocaş central.

Gigi Becali, despre Kevin Ciubotaru: “Niciun semn nu a dat”

“Mă bazez pe revenirea jucătorilor, pe fundaş central luat. Vreau un mijlocaş central (n.r: Aţi pus ochii pe cineva?) Ei tot cercetează. Stai să vedem David Miculescu, dacă îşi revine. Mijlocaş central, orice s-ar întâmpla, luăm.

(n.r: cu Kevin Ciubotaru) Eu l-am sunat pe taică-su şi am stabilit că vorbim după ultimul meci. Niciun semn nu a dat. Nu e încântat. Am lăsat-o aşa, nu m-a mai interesat. E posibil să fie, dacă pe oameni nu-i interesează…”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.