Jurnal Antena Sport | Performanța cere sacrificii - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Performanța cere sacrificii
Ca să ajungi sus e nevoie de mari sacrificii! Înotătoarea Aissia Prisăcariu a plecat de lângă părinți la doar 14 ani.
