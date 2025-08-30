Jurnal Antena Sport | Piastri, pole în Olanda - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Piastri, pole în Olanda
Va fi mare bătălie între favoriții de la McLaren și în Olanda! O vulpe a oferit imaginea zilei înaintea cursei care este mâine, de la 15:45, LIVE pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.
